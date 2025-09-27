Соковиті, гострі, ароматні: рецепт баклажанів по-корейські

Баклажани по-корейськи можна подавати до м'ясних страв чи як самостійну закуску

Баклажани по-корейськи — легка у приготуванні закуска. Достатньо підготувати овочі, зробити ароматну заправку та дати страві час настоятися. В результаті ви отримаєте пікантні баклажани з соковитою морквяно-часниковою начинкою та приємною гостринкою, які стануть чудовим доповненням до основних страв чи святкового столу.

Рецептом маринованих баклажанів поділилася кулінарка pani_gotuye на своїй сторінці в Instagram. Ви можете легко повторити його на своїй кухні.

Інгредієнти

5-6 невеликих баклажанів

500 г моркви

50 г зелені петрушки

1 маленький стручок гострого перцю за бажанням

1 головка часнику

1 ст.л цукру

1 ст.л солі

40-50 мл оцту (9%)

100 мл олії

1 ч.л суміші перців

Як приготувати баклажани по-корейські