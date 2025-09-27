Рус

Соковиті, гострі, ароматні: рецепт баклажанів по-корейські

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Баклажани з морквою по-корейські
Баклажани з морквою по-корейські. Фото Колаж, "Телеграф"

Баклажани по-корейськи можна подавати до м'ясних страв чи як самостійну закуску

Баклажани по-корейськи — легка у приготуванні закуска. Достатньо підготувати овочі, зробити ароматну заправку та дати страві час настоятися. В результаті ви отримаєте пікантні баклажани з соковитою морквяно-часниковою начинкою та приємною гостринкою, які стануть чудовим доповненням до основних страв чи святкового столу.

Рецептом маринованих баклажанів поділилася кулінарка pani_gotuye на своїй сторінці в Instagram. Ви можете легко повторити його на своїй кухні.

Інгредієнти

  • 5-6 невеликих баклажанів
  • 500 г моркви
  • 50 г зелені петрушки
  • 1 маленький стручок гострого перцю за бажанням
  • 1 головка часнику
  • 1 ст.л цукру
  • 1 ст.л солі
  • 40-50 мл оцту (9%)
  • 100 мл олії
  • 1 ч.л суміші перців

Як приготувати баклажани по-корейські

  1. Баклажани вимити, відрізати плодоніжки і розрізати кожний вздовж навпіл, не дорізаючи до місця, де була плодоніжка, 1,5-2 см.
  2. Потім опустити баклажани в киплячу воду і варити, перевертаючи, 10-12 хв до м‘якості. Після того відкинути баклажани на друшляк, притиснути блюдцем і поставити гніт, щоб стікала вся зайва рідина.
  3. Моркву почистити і натерти на терці для моркви по-корейськи. Часник пропустити через прес. Петрушку та гострий перець дрібно нарізати.
  4. В сотейнику з‘єднати олію, сіль, цукор, суміш перців, перемішати і розігріти до гарячого стану.
  5. У мисці з‘єднати моркву, часник, петрушку, додати суміш з олії, влити оцет і все добре перемішати.
  6. Суміш з моркви щедро викласти в розріз баклажанів і щільно один до одного скласти у форму чи миску в один шар. Моркву, що залишилася, викласти зверху.
  7. Накрити миску/форму плівкою або кришкою, зверху покласти гніт і прибрати в холодильник на 2-3 доби. Чим більше настоюватимуться баклажани, тим смачнішими вони будуть.
Теги:
#Рецепти #Баклажани