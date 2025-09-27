Сочные, острые, ароматные: рецепт баклажанов по-корейски

Баклажаны по-корейски можно подавать к мясным блюдам или как самостоятельную закуску

Баклажаны по-корейски — легкая в приготовлении закуска. Достаточно подготовить овощи, сделать ароматную заправку и дать блюду время настояться. В результате вы получите пикантные баклажаны с сочной морковно-чесночной начинкой и приятной остринкой, которые станут отличным дополнением к основным блюдам или праздничному столу.

Рецептом маринованных баклажанов поделилась кулинарка pani_gotuye на своей странице в Instagram. Вы можете легко повторить его на своей кухне.

Ингредиенты

5-6 небольших баклажанов

500 г моркови

50 г зелени петрушки

1 маленький стручок острого перца по желанию

1 головка чеснока

1 ст.л сахара

1 ст.л соли

40-50 мл уксуса (9%)

100 мл растительного масла

1 ч.л смеси перцев

Как приготовить баклажаны по-корейски