Сочные, острые, ароматные: рецепт баклажанов по-корейски
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Баклажаны по-корейски можно подавать к мясным блюдам или как самостоятельную закуску
Баклажаны по-корейски — легкая в приготовлении закуска. Достаточно подготовить овощи, сделать ароматную заправку и дать блюду время настояться. В результате вы получите пикантные баклажаны с сочной морковно-чесночной начинкой и приятной остринкой, которые станут отличным дополнением к основным блюдам или праздничному столу.
Рецептом маринованных баклажанов поделилась кулинарка pani_gotuye на своей странице в Instagram. Вы можете легко повторить его на своей кухне.
Ингредиенты
- 5-6 небольших баклажанов
- 500 г моркови
- 50 г зелени петрушки
- 1 маленький стручок острого перца по желанию
- 1 головка чеснока
- 1 ст.л сахара
- 1 ст.л соли
- 40-50 мл уксуса (9%)
- 100 мл растительного масла
- 1 ч.л смеси перцев
Как приготовить баклажаны по-корейски
- Баклажаны вымыть, отрезать плодоножки и разрезать каждый вдоль пополам, не дорезая до места, где была плодоножка, 1,5-2 см.
- Затем опустить баклажаны в кипящую воду и варить, переворачивая, 10-12 мин до мягкости. После этого откинуть баклажаны на дуршлаг, прижать блюдцем и поставить гнет, чтобы стекала вся лишняя жидкость.
- Морковь почистить и натереть на терке для моркови по-корейски. Чеснок пропустить через пресс. Петрушку и острый перец мелко нарезать.
- В сотейнике соединить растительное масло, соль, сахар, смесь перцев, перемешать и разогреть до горячего состояния.
- В миске соединить морковь, чеснок, петрушку, добавить смесь из растительного масла, влить уксус и все хорошо перемешать.
- Смесь из моркови щедро выложить в разрез баклажанов и плотно один к одному сложить в форму или миску в один слой. Оставшуюся морковь выложить сверху.
- Накрыть миску/форму пленкой или крышкой, сверху положить гнет и убрать в холодильник на 2-3 суток. Чем больше будут настаиваться баклажаны, тем вкуснее они будут.