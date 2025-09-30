Укр

Похожие на грибы: как приготовить вкусные баклажаны в сметане

Наталья Граковская
Тушеные баклажаны со сметаной
Тушеные баклажаны со сметаной. Фото Коллаж "Телеграфа"

Приготовленные по этому рецепту баклажаны получаются нежные на вкус

Баклажаны – универсальный овощ, из которого можно готовить множество невероятных блюд, от легких закусок до насыщенных основных блюд. Один из вариантов – потушить их со сметаной и добавить грибную приправу. Такое блюдо может стать как самостоятельным легким ужином, так и гарниром к мясу. А еще такие баклажаны можно подавать на кусочке хлеба как закуску.

Рецептом тушеных баклажанов в сметане поделилась кулинарная блогерша valway_ka на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • Баклажаны: 3-4 шт.
  • Яйца: 2 шт.
  • Лук: 1 большая головка
  • Чеснок: 3-4 зубчика
  • Сметана (20%): 200 г
  • Грибная приправа: по вкусу
  • Соль: по необходимости (если приправа не соленая)
  • Свежий укроп: пучок (по желанию)
  • Масло растительное: для жарки

Как приготовить закуску из баклажанов

  1. Взбейте 2 яйца вилкой в глубокой миске до однородности.
  2. Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
  3. Добавьте нарезанные баклажаны к взбитым яйцам. Хорошо перемешайте.
  4. Оставьте баклажаны в яичной смеси на 20-30 минут, время от времени помешивая.
  5. Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.
  6. Разогрейте на сковороде растительное масло. Поджарьте лук до мягкости и золотистого цвета.
  7. Добавьте к луку баклажаны вместе с остатками яичной смеси.
  8. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 15 минут до полной готовности баклажанов. Они должны стать очень мягкими.
  9. Снимите крышку. Добавьте сметану, грибную приправу и соль (если нужно), выдавите через пресс чеснок. Хорошо перемешайте.
  10. В конце добавьте мелко нарезанный укроп.
