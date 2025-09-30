Похожие на грибы: как приготовить вкусные баклажаны в сметане

Приготовленные по этому рецепту баклажаны получаются нежные на вкус

Баклажаны – универсальный овощ, из которого можно готовить множество невероятных блюд, от легких закусок до насыщенных основных блюд. Один из вариантов – потушить их со сметаной и добавить грибную приправу. Такое блюдо может стать как самостоятельным легким ужином, так и гарниром к мясу. А еще такие баклажаны можно подавать на кусочке хлеба как закуску.

Рецептом тушеных баклажанов в сметане поделилась кулинарная блогерша valway_ka на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Баклажаны: 3-4 шт.

Яйца: 2 шт.

Лук: 1 большая головка

Чеснок: 3-4 зубчика

Сметана (20%): 200 г

Грибная приправа: по вкусу

Соль: по необходимости (если приправа не соленая)

Свежий укроп: пучок (по желанию)

Масло растительное: для жарки

Как приготовить закуску из баклажанов