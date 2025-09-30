Похожие на грибы: как приготовить вкусные баклажаны в сметане
Приготовленные по этому рецепту баклажаны получаются нежные на вкус
Баклажаны – универсальный овощ, из которого можно готовить множество невероятных блюд, от легких закусок до насыщенных основных блюд. Один из вариантов – потушить их со сметаной и добавить грибную приправу. Такое блюдо может стать как самостоятельным легким ужином, так и гарниром к мясу. А еще такие баклажаны можно подавать на кусочке хлеба как закуску.
Рецептом тушеных баклажанов в сметане поделилась кулинарная блогерша valway_ka на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- Баклажаны: 3-4 шт.
- Яйца: 2 шт.
- Лук: 1 большая головка
- Чеснок: 3-4 зубчика
- Сметана (20%): 200 г
- Грибная приправа: по вкусу
- Соль: по необходимости (если приправа не соленая)
- Свежий укроп: пучок (по желанию)
- Масло растительное: для жарки
Как приготовить закуску из баклажанов
- Взбейте 2 яйца вилкой в глубокой миске до однородности.
- Очистите баклажаны от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
- Добавьте нарезанные баклажаны к взбитым яйцам. Хорошо перемешайте.
- Оставьте баклажаны в яичной смеси на 20-30 минут, время от времени помешивая.
- Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.
- Разогрейте на сковороде растительное масло. Поджарьте лук до мягкости и золотистого цвета.
- Добавьте к луку баклажаны вместе с остатками яичной смеси.
- Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 15 минут до полной готовности баклажанов. Они должны стать очень мягкими.
- Снимите крышку. Добавьте сметану, грибную приправу и соль (если нужно), выдавите через пресс чеснок. Хорошо перемешайте.
- В конце добавьте мелко нарезанный укроп.