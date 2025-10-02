Ніжна всередині, хрустка ззовні: як приготувати ідеальну картоплю в духовці
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виходить ситно та смачно
Запечена картопля з хрумкою скоринкою — універсальна страва, якою можна нагодувати всю сім'ю. Тим більше, що приготування цієї смачної та апетитної страви не вимагає складних інгредієнтів чи годин на кухні. Цей рецепт запеченої картоплі — яскраве підтвердження тому. А головне — завдяки одній хитрощі картопля виходить ніжна всередині та з хрумкою скоринкою ззовні.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі @kulinaria.prosti_retsepty.
Інгредієнти
- Картопля 1 кг
- Олія соняшникова 2 ст. л.
- Приправа до картоплі близько 1/2 пакетика (або на смак)
- Перець чилі мелений на смак
- Сіль на смак
Етапи приготування
- Почистьте картоплю та поріжте на скибочки.
- Перекладіть нарізану картоплю в миску і промийте в холодній воді як мінімум два рази. Цей етап дуже важливий. Завдяки промиванню видаляється крохмаль, завдяки чому картопля вийде хрусткою, а не клейкою.
- Злийте всю воду і просушіть картоплю (рушником, або дайте воді стекти).
- До сухої картоплі додайте соняшникову олію. Також додайте приправу та мелений перець чилі. Посоліть на смак.
- Усе ретельно перемішайте, щоб кожна скибочка була покрита олією та спеціями.
- Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом, бажано одним шаром.
- Поставте в розігріту духовку за температури 180 градусів на 35 хвилин.
- За останні п'ять хвилин приготування підвищіть температуру до 250 градусів. Це забезпечить апетитну золотисту та хрустку скоринку.