Ніжна всередині, хрустка ззовні: як приготувати ідеальну картоплю в духовці

Наталя Граковська
Запечена картопля
Запечена картопля. Фото freepik.com

Виходить ситно та смачно

Запечена картопля з хрумкою скоринкою — універсальна страва, якою можна нагодувати всю сім'ю. Тим більше, що приготування цієї смачної та апетитної страви не вимагає складних інгредієнтів чи годин на кухні. Цей рецепт запеченої картоплі — яскраве підтвердження тому. А головне — завдяки одній хитрощі картопля виходить ніжна всередині та з хрумкою скоринкою ззовні.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі @kulinaria.prosti_retsepty.

Інгредієнти

  • Картопля 1 кг
  • Олія соняшникова 2 ст. л.
  • Приправа до картоплі близько 1/2 пакетика (або на смак)
  • Перець чилі мелений на смак
  • Сіль на смак

Етапи приготування

  1. Почистьте картоплю та поріжте на скибочки.
  2. Перекладіть нарізану картоплю в миску і промийте в холодній воді як мінімум два рази. Цей етап дуже важливий. Завдяки промиванню видаляється крохмаль, завдяки чому картопля вийде хрусткою, а не клейкою.
  3. Злийте всю воду і просушіть картоплю (рушником, або дайте воді стекти).
  4. До сухої картоплі додайте соняшникову олію. Також додайте приправу та мелений перець чилі. Посоліть на смак.
  5. Усе ретельно перемішайте, щоб кожна скибочка була покрита олією та спеціями.
  6. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом, бажано одним шаром.
  7. Поставте в розігріту духовку за температури 180 градусів на 35 хвилин.
  8. За останні п'ять хвилин приготування підвищіть температуру до 250 градусів. Це забезпечить апетитну золотисту та хрустку скоринку.
