Ніжна всередині, хрустка ззовні: як приготувати ідеальну картоплю в духовці

Виходить ситно та смачно

Запечена картопля з хрумкою скоринкою — універсальна страва, якою можна нагодувати всю сім'ю. Тим більше, що приготування цієї смачної та апетитної страви не вимагає складних інгредієнтів чи годин на кухні. Цей рецепт запеченої картоплі — яскраве підтвердження тому. А головне — завдяки одній хитрощі картопля виходить ніжна всередині та з хрумкою скоринкою ззовні.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі @kulinaria.prosti_retsepty.

Інгредієнти

Картопля 1 кг

Олія соняшникова 2 ст. л.

Приправа до картоплі близько 1/2 пакетика (або на смак)

Перець чилі мелений на смак

Сіль на смак

Етапи приготування