Нежный внутри, хрустящий снаружи: как приготовить идеальный картофель в духовке

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Запеченный картофель
Запеченный картофель. Фото freepik.com

Получается сытно и вкусно

Запеченный картофель с хрустящей корочкой — универсальное блюдо, которым можно накормить всю семью. Тем более, что приготовление этого вкусного и аппетитного блюда не требует сложных ингредиентов или часов на кухне. Этот рецепт запеченного картофеля — яркое тому подтверждение. А главное — благодаря одной хитрости картофель получается нежный внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Рецептом поделились на YouTube-канале @kulinaria.prosti_retsepty.

Ингредиенты

  • Картофель 1 кг
  • Подсолнечное масло 2 ст. л.
  • Приправа к картофелю около 1/2 пакетика (или по вкусу)
  • Перец чили молотый по вкусу
  • Соль по вкусу

Этапы приготовления

  1. Почистите картофель и порежьте на ломтики.
  2. Переложите нарезанный картофель в миску и промойте в холодной воде как минимум два раза. Этот этап очень важен. Благодаря промыванию удаляется крахмал, благодаря чему картофель получится хрустящим, а не клейким.
  3. Слейте всю воду и просушите картофель (полотенцем, или дайте воде стечь).
  4. К сухому картофелю добавьте подсолнечное масло. Также добавьте приправу и молотый перец чили. Посолите по вкусу.
  5. Все тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт маслом и специями.
  6. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, желательно одним слоем.
  7. Поставьте в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 35 минут.
  8. За последние пять минут приготовления повысьте температуру до 250 градусов. Благодаря этому картофель получится с хрустящей золотистой корочкой
Теги:
#Рецепты #Картофель