Нежный внутри, хрустящий снаружи: как приготовить идеальный картофель в духовке
-
-
Получается сытно и вкусно
Запеченный картофель с хрустящей корочкой — универсальное блюдо, которым можно накормить всю семью. Тем более, что приготовление этого вкусного и аппетитного блюда не требует сложных ингредиентов или часов на кухне. Этот рецепт запеченного картофеля — яркое тому подтверждение. А главное — благодаря одной хитрости картофель получается нежный внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
Рецептом поделились на YouTube-канале @kulinaria.prosti_retsepty.
Ингредиенты
- Картофель 1 кг
- Подсолнечное масло 2 ст. л.
- Приправа к картофелю около 1/2 пакетика (или по вкусу)
- Перец чили молотый по вкусу
- Соль по вкусу
Этапы приготовления
- Почистите картофель и порежьте на ломтики.
- Переложите нарезанный картофель в миску и промойте в холодной воде как минимум два раза. Этот этап очень важен. Благодаря промыванию удаляется крахмал, благодаря чему картофель получится хрустящим, а не клейким.
- Слейте всю воду и просушите картофель (полотенцем, или дайте воде стечь).
- К сухому картофелю добавьте подсолнечное масло. Также добавьте приправу и молотый перец чили. Посолите по вкусу.
- Все тщательно перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт маслом и специями.
- Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, желательно одним слоем.
- Поставьте в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 35 минут.
- За последние пять минут приготовления повысьте температуру до 250 градусов. Благодаря этому картофель получится с хрустящей золотистой корочкой