Ароматний кетчуп з фруктовою ноткою: ідеальний до будь-якої страви (відео)

Простий рецепт корисної альтернативи магазинним соусам

Помідор – це один із найпопулярніших овочів у кулінарії, з якого готують салати, соуси, гарніри та навіть заготівлі на зиму. Серед них варто згадати й мариновані помідори у гарбузі – цікаву та оригінальну страву.

Але помідори чудово поєднуються й з фруктами, створюючи особливу гармонію смаку. Саме тому сьогодні ми пропонуємо приготувати домашній кетчуп із помідорів та слив – ароматний, густий і насичений. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "moya_kulinarna_knyga".

Як приготувати кетчуп з помідорів та слив

Інгредієнти

помідори – 4 кг;

сливи без кісточок – 0,7–1 кг;

цибуля – 0,4 кг;

часник – 4–5 зубців;

сіль – 2 ст. л. з гіркою;

цукор – 200 г;

чорний перець – за смаком;

запашний перець – за бажанням;

гвоздика – за бажанням;

кориця – дрібка;

оцет 9% – 80–100 мл;

Спосіб приготування: