Ароматний кетчуп з фруктовою ноткою: ідеальний до будь-якої страви (відео)
Простий рецепт корисної альтернативи магазинним соусам
Помідор – це один із найпопулярніших овочів у кулінарії, з якого готують салати, соуси, гарніри та навіть заготівлі на зиму. Серед них варто згадати й мариновані помідори у гарбузі – цікаву та оригінальну страву.
Але помідори чудово поєднуються й з фруктами, створюючи особливу гармонію смаку. Саме тому сьогодні ми пропонуємо приготувати домашній кетчуп із помідорів та слив – ароматний, густий і насичений. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "moya_kulinarna_knyga".
Як приготувати кетчуп з помідорів та слив
Інгредієнти
- помідори – 4 кг;
- сливи без кісточок – 0,7–1 кг;
- цибуля – 0,4 кг;
- часник – 4–5 зубців;
- сіль – 2 ст. л. з гіркою;
- цукор – 200 г;
- чорний перець – за смаком;
- запашний перець – за бажанням;
- гвоздика – за бажанням;
- кориця – дрібка;
- оцет 9% – 80–100 мл;
Спосіб приготування:
- Помідори нарізати та відварити без кришки 30 хвилин.
- Додати сливи й цибулю, тушкувати ще 20–30 хвилин.
- Перебити масу блендером і протерти через сито.
- Поставити на вогонь і уварити до бажаної густоти протягом 1,5–2 годин.
- Додати сіль, цукор, спеції та подрібнений часник, проварити ще 10 хвилин.
- Влити оцет, довести до кипіння, розлити гарячим у стерильні банки та закатати.