Ароматний кетчуп з фруктовою ноткою: ідеальний до будь-якої страви (відео)

Марія Швець
Густий ароматний соус – смачний, як у дитинстві
Густий ароматний соус – смачний, як у дитинстві

Простий рецепт корисної альтернативи магазинним соусам

Помідор – це один із найпопулярніших овочів у кулінарії, з якого готують салати, соуси, гарніри та навіть заготівлі на зиму. Серед них варто згадати й мариновані помідори у гарбузі – цікаву та оригінальну страву.

Але помідори чудово поєднуються й з фруктами, створюючи особливу гармонію смаку. Саме тому сьогодні ми пропонуємо приготувати домашній кетчуп із помідорів та слив – ароматний, густий і насичений. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "moya_kulinarna_knyga".

Як приготувати кетчуп з помідорів та слив

Інгредієнти

  • помідори – 4 кг;
  • сливи без кісточок – 0,7–1 кг;
  • цибуля – 0,4 кг;
  • часник – 4–5 зубців;
  • сіль – 2 ст. л. з гіркою;
  • цукор – 200 г;
  • чорний перець – за смаком;
  • запашний перець – за бажанням;
  • гвоздика – за бажанням;
  • кориця – дрібка;
  • оцет 9% – 80–100 мл;

Спосіб приготування:

  1. Помідори нарізати та відварити без кришки 30 хвилин.
  2. Додати сливи й цибулю, тушкувати ще 20–30 хвилин.
  3. Перебити масу блендером і протерти через сито.
  4. Поставити на вогонь і уварити до бажаної густоти протягом 1,5–2 годин.
  5. Додати сіль, цукор, спеції та подрібнений часник, проварити ще 10 хвилин.
  6. Влити оцет, довести до кипіння, розлити гарячим у стерильні банки та закатати.
