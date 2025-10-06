Ароматный кетчуп с фруктовой ноткой: идеален для любого блюда (видео)

Простой рецепт полезной альтернативы магазинным соусам

Помидор – один из самых популярных овощей в кулинарии, из которого готовят салаты, соусы, гарниры и даже заготовки на зиму. Среди них стоит упомянуть и маринованные помидоры в тыкве – интересное и оригинальное блюдо.

Но помидоры отлично смешиваются и с фруктами, создавая необыкновенную гармонию вкуса. Поэтому сегодня мы предлагаем приготовить домашний кетчуп из помидоров и слив – ароматный, густой и насыщенный. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "moya_kulinarna_knyga".

Как приготовить кетчуп из помидоров и слив

Ингредиенты

помидоры – 4 кг;

сливы без косточек – 0,7–1 кг;

лук – 0,4 кг;

чеснок – 4–5 зубцов;

соль – 2 ст. л. с горкой;

сахар – 200 г;

черный перец – по вкусу;

душистый перец – по желанию;

гвоздика – по желанию;

корица – щепотка;

уксус 9% – 80–100 мл;

Способ приготовления: