Укр

Ароматный кетчуп с фруктовой ноткой: идеален для любого блюда (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Густой ароматный соус – вкусный, как в детстве
Густой ароматный соус – вкусный, как в детстве. Фото instagram.com

Простой рецепт полезной альтернативы магазинным соусам

Помидор – один из самых популярных овощей в кулинарии, из которого готовят салаты, соусы, гарниры и даже заготовки на зиму. Среди них стоит упомянуть и маринованные помидоры в тыкве – интересное и оригинальное блюдо.

Но помидоры отлично смешиваются и с фруктами, создавая необыкновенную гармонию вкуса. Поэтому сегодня мы предлагаем приготовить домашний кетчуп из помидоров и слив – ароматный, густой и насыщенный. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "moya_kulinarna_knyga".

Как приготовить кетчуп из помидоров и слив

Ингредиенты

  • помидоры – 4 кг;
  • сливы без косточек – 0,7–1 кг;
  • лук – 0,4 кг;
  • чеснок – 4–5 зубцов;
  • соль – 2 ст. л. с горкой;
  • сахар – 200 г;
  • черный перец – по вкусу;
  • душистый перец – по желанию;
  • гвоздика – по желанию;
  • корица – щепотка;
  • уксус 9% – 80–100 мл;

Способ приготовления:

  1. Помидоры порезать и отварить без крышки 30 минут.
  2. Добавить сливы и лук, тушить еще 20–30 минут.
  3. Перебить массу блендером и протереть через сито.
  4. Поставить на огонь и уварить до желаемой плотности в течение 1,5-2 часов.
  5. Добавить соль, сахар, специи и измельченный чеснок, проварить еще 10 минут.
  6. Влить уксус, довести до кипения, разлить горячим в стерильные банки и закатать.
Теги:
#Кетчуп #Готовим дома #Сливи