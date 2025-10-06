Ароматный кетчуп с фруктовой ноткой: идеален для любого блюда (видео)
Простой рецепт полезной альтернативы магазинным соусам
Помидор – один из самых популярных овощей в кулинарии, из которого готовят салаты, соусы, гарниры и даже заготовки на зиму. Среди них стоит упомянуть и маринованные помидоры в тыкве – интересное и оригинальное блюдо.
Но помидоры отлично смешиваются и с фруктами, создавая необыкновенную гармонию вкуса. Поэтому сегодня мы предлагаем приготовить домашний кетчуп из помидоров и слив – ароматный, густой и насыщенный. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "moya_kulinarna_knyga".
Как приготовить кетчуп из помидоров и слив
Ингредиенты
- помидоры – 4 кг;
- сливы без косточек – 0,7–1 кг;
- лук – 0,4 кг;
- чеснок – 4–5 зубцов;
- соль – 2 ст. л. с горкой;
- сахар – 200 г;
- черный перец – по вкусу;
- душистый перец – по желанию;
- гвоздика – по желанию;
- корица – щепотка;
- уксус 9% – 80–100 мл;
Способ приготовления:
- Помидоры порезать и отварить без крышки 30 минут.
- Добавить сливы и лук, тушить еще 20–30 минут.
- Перебить массу блендером и протереть через сито.
- Поставить на огонь и уварить до желаемой плотности в течение 1,5-2 часов.
- Добавить соль, сахар, специи и измельченный чеснок, проварить еще 10 минут.
- Влить уксус, довести до кипения, разлить горячим в стерильные банки и закатать.