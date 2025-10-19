Рус

Куряче філе у вершковому соусі з гарбузом: готується просто, а смак — як у ресторані

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Підлива з філе та гарбуза
Підлива з філе та гарбуза. Фото Колаж "Телеграфу"

Якщо звичайне куряче філе вам вже набридло, спробуйте приготувати його з гарбузом

Філе у вершковому соусі — одне з найсмачніших доповнень до картопляного пюре чи будь-якого гарніру. Але восени варто приготувати його по-новому та додати до курячого м’яса гарбуз. Він надасть страві приємної солодкості та гарного кольору. Таку підливу з філе та гарбузом у вершковому соусі можна готувати навіть у будній день.

Рецептом осінньої страви поділилася фудблогерка vistovska_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • куряче філе 400 г
  • гарбуз 300 г
  • цибуля 1 шт
  • часник 1 зубчик
  • крем-сир 150 г
  • сіль, перець, зелень до смаку

Етапи приготування

  1. Куряче філе нарізати кубиками і обсмажити на великому вогні, додати сіль і перець на смак.
  2. Цибулю нарізати кубиками і додати до курячого філе і трохи обсмажити.
  3. Гарбуз очистити, нарізати кубиками, додати до філе з цибулею і обсмажити до м'якості.
  4. Додати крем-сир і трохи води.
  5. Наприкінці приготування додати видавлений (або пропущений через прес) часник і улюблену зелень.
Теги:
#Рецепти #Гарбуз #Куряче філе