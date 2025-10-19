Куряче філе у вершковому соусі з гарбузом: готується просто, а смак — як у ресторані
Якщо звичайне куряче філе вам вже набридло, спробуйте приготувати його з гарбузом
Філе у вершковому соусі — одне з найсмачніших доповнень до картопляного пюре чи будь-якого гарніру. Але восени варто приготувати його по-новому та додати до курячого м’яса гарбуз. Він надасть страві приємної солодкості та гарного кольору. Таку підливу з філе та гарбузом у вершковому соусі можна готувати навіть у будній день.
Рецептом осінньої страви поділилася фудблогерка vistovska_cooking на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- куряче філе 400 г
- гарбуз 300 г
- цибуля 1 шт
- часник 1 зубчик
- крем-сир 150 г
- сіль, перець, зелень до смаку
Етапи приготування
- Куряче філе нарізати кубиками і обсмажити на великому вогні, додати сіль і перець на смак.
- Цибулю нарізати кубиками і додати до курячого філе і трохи обсмажити.
- Гарбуз очистити, нарізати кубиками, додати до філе з цибулею і обсмажити до м'якості.
- Додати крем-сир і трохи води.
- Наприкінці приготування додати видавлений (або пропущений через прес) часник і улюблену зелень.