Куряче філе у вершковому соусі з гарбузом: готується просто, а смак — як у ресторані

Якщо звичайне куряче філе вам вже набридло, спробуйте приготувати його з гарбузом

Філе у вершковому соусі — одне з найсмачніших доповнень до картопляного пюре чи будь-якого гарніру. Але восени варто приготувати його по-новому та додати до курячого м’яса гарбуз. Він надасть страві приємної солодкості та гарного кольору. Таку підливу з філе та гарбузом у вершковому соусі можна готувати навіть у будній день.

Рецептом осінньої страви поділилася фудблогерка vistovska_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

куряче філе 400 г

гарбуз 300 г

цибуля 1 шт

часник 1 зубчик

крем-сир 150 г

сіль, перець, зелень до смаку

Етапи приготування