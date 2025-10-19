Укр

Куриное филе в сливочном соусе с тыквой: готовится просто, а вкус — как в ресторане

Наталья Граковская
Фото Коллаж "Телеграфа"

Если обычное куриное филе вам уже надоело, попробуйте приготовить его с тыквой

Филе в сливочном соусе — одно из самых вкусных дополнений к картофельному пюре или любому гарниру. Но осенью стоит приготовить его по-новому и добавить к куриному мясу тыкву. Он придаст блюду приятную сладость и красивый цвет. Такую подливу из филе и тыквы в сливочном соусе можно готовить даже в будний день.

Рецептом осеннего блюда поделилась фудблогерша vistovska_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • куриное филе 400 г
  • тыква 300 г
  • лук 1 шт
  • чеснок 1 зубчик
  • крем-сыр 150 г
  • соль, перец, зелень по вкусу

Этапы приготовления

  1. Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на большом огне, добавить соль и перец по вкусу.
  2. Лук нарезать кубиками, добавить в куриное филе и немного обжарить.
  3. Тыкву очистить, нарезать кубиками, добавить к филе с луком и обжарить до мягкости.
  4. Добавить крем-сыр и немного воды.
  5. В конце приготовления добавить выдавленный (или пропущенный через пресс) чеснок и любимую зелень.
