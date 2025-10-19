Куриное филе в сливочном соусе с тыквой: готовится просто, а вкус — как в ресторане

Если обычное куриное филе вам уже надоело, попробуйте приготовить его с тыквой

Филе в сливочном соусе — одно из самых вкусных дополнений к картофельному пюре или любому гарниру. Но осенью стоит приготовить его по-новому и добавить к куриному мясу тыкву. Он придаст блюду приятную сладость и красивый цвет. Такую подливу из филе и тыквы в сливочном соусе можно готовить даже в будний день.

Рецептом осеннего блюда поделилась фудблогерша vistovska_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

куриное филе 400 г

тыква 300 г

лук 1 шт

чеснок 1 зубчик

крем-сыр 150 г

соль, перец, зелень по вкусу

Этапы приготовления