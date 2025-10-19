Куриное филе в сливочном соусе с тыквой: готовится просто, а вкус — как в ресторане
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Если обычное куриное филе вам уже надоело, попробуйте приготовить его с тыквой
Филе в сливочном соусе — одно из самых вкусных дополнений к картофельному пюре или любому гарниру. Но осенью стоит приготовить его по-новому и добавить к куриному мясу тыкву. Он придаст блюду приятную сладость и красивый цвет. Такую подливу из филе и тыквы в сливочном соусе можно готовить даже в будний день.
Рецептом осеннего блюда поделилась фудблогерша vistovska_cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- куриное филе 400 г
- тыква 300 г
- лук 1 шт
- чеснок 1 зубчик
- крем-сыр 150 г
- соль, перец, зелень по вкусу
Этапы приготовления
- Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на большом огне, добавить соль и перец по вкусу.
- Лук нарезать кубиками, добавить в куриное филе и немного обжарить.
- Тыкву очистить, нарезать кубиками, добавить к филе с луком и обжарить до мягкости.
- Добавить крем-сыр и немного воды.
- В конце приготовления добавить выдавленный (или пропущенный через пресс) чеснок и любимую зелень.