Краще за сирники: рецепт ніжних міні-чизкейків до сніданку

Повітряні міні-чизкейки із сиру, сметани та ягід готуються дуже легко

Міні-чизкейки ідеально підходять для сніданку або як перекус на ходу. Готуються вони швидко, з доступних продуктів.

Для приготування найкраще обирати м’який, однорідний сир без зернистої структури. Якщо ваш сир трохи зернистий, його можна попередньо перебити блендером — так чизкейки вийдуть більш ніжними. Заморожені ягоди додають випічці свіжості та легкої кислинки, але їх можна і не додавати або, за бажання, замінити шоколадною крихтою.

Рецептом цих міні-чизкейків поділилася кулінарна блогерка recepti_dariko на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

сир 3 пачки (550 г)

сметана (можна замінити молоком або вершками) 250 г

цукор 120 г

яйця 3 шт.

кукурудзяний крохмаль 40 г

ванілін на кінчику ножа

дрібка солі

заморожені ягоди за бажанням

Етапи приготування