Краще за сирники: рецепт ніжних міні-чизкейків до сніданку
-
-
Повітряні міні-чизкейки із сиру, сметани та ягід готуються дуже легко
Міні-чизкейки ідеально підходять для сніданку або як перекус на ходу. Готуються вони швидко, з доступних продуктів.
Для приготування найкраще обирати м’який, однорідний сир без зернистої структури. Якщо ваш сир трохи зернистий, його можна попередньо перебити блендером — так чизкейки вийдуть більш ніжними. Заморожені ягоди додають випічці свіжості та легкої кислинки, але їх можна і не додавати або, за бажання, замінити шоколадною крихтою.
Рецептом цих міні-чизкейків поділилася кулінарна блогерка recepti_dariko на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- сир 3 пачки (550 г)
- сметана (можна замінити молоком або вершками) 250 г
- цукор 120 г
- яйця 3 шт.
- кукурудзяний крохмаль 40 г
- ванілін на кінчику ножа
- дрібка солі
- заморожені ягоди за бажанням
Етапи приготування
- Всі інгредієнти, крім ягід, складаємо в глибоку ємність і перебиваємо блендером до однорідності.
- Розливаємо тісто в силіконові форми і додаємо ягоди.
- Випікаємо в духовці за температури 160 градусів протягом 40-45 хвилин.
- Після приготування даємо чизкейкам охолонути у формах, а потім виймаємо.