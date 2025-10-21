Рус

Краще за сирники: рецепт ніжних міні-чизкейків до сніданку

Наталя Граковська
Міні-чизкейки з ягодами
Міні-чизкейки з ягодами. Фото Скріншот YouTube

Повітряні міні-чизкейки із сиру, сметани та ягід готуються дуже легко

Міні-чизкейки ідеально підходять для сніданку або як перекус на ходу. Готуються вони швидко, з доступних продуктів.

Для приготування найкраще обирати м’який, однорідний сир без зернистої структури. Якщо ваш сир трохи зернистий, його можна попередньо перебити блендером — так чизкейки вийдуть більш ніжними. Заморожені ягоди додають випічці свіжості та легкої кислинки, але їх можна і не додавати або, за бажання, замінити шоколадною крихтою.

Рецептом цих міні-чизкейків поділилася кулінарна блогерка recepti_dariko на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • сир 3 пачки (550 г)
  • сметана (можна замінити молоком або вершками) 250 г
  • цукор 120 г
  • яйця 3 шт.
  • кукурудзяний крохмаль 40 г
  • ванілін на кінчику ножа
  • дрібка солі
  • заморожені ягоди за бажанням

Етапи приготування

  1. Всі інгредієнти, крім ягід, складаємо в глибоку ємність і перебиваємо блендером до однорідності.
  2. Розливаємо тісто в силіконові форми і додаємо ягоди.
  3. Випікаємо в духовці за температури 160 градусів протягом 40-45 хвилин.
  4. Після приготування даємо чизкейкам охолонути у формах, а потім виймаємо.
