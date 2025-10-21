Лучше сырников: рецепт нежных мини-чизкейков к завтраку

Воздушные мини-чизкейки из творога, сметаны и ягод готовятся очень легко

Мини-чизкейки идеально подходят для завтрака или как перекус на ходу. Готовятся они быстро, из доступных продуктов.

Для приготовления лучше всего выбирать мягкий, однородный творог без зернистой структуры. Если ваш творог немного зернистый, его можно предварительно перебить блендером — так чизкейки получатся более нежными. Замороженные ягоды придают выпечке свежести и легкой кислинки, но их можно и не добавлять или, по желанию, заменить шоколадной крошкой.

Рецептом этих мини-чизкейков поделилась кулинарный блогер recepti_dariko на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

кисломолочный сыр 3 пачки (550 г)

сметана (можно заменить молоком или сливками) 250 г

сахар 120 г

яйца 3 шт.

кукурузный крахмал 40 г

ванилин на кончике ножа

щепотка соли

замороженные ягоды по желанию

Этапы приготовления