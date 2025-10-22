Рус

Сінабони стануть ще смачнішими з цією добавкою: рецепт справжнього осіннього десерту

Наталя Граковська
Сінабони з гарбузом
Сінабони з гарбузом. Фото Колаж "Телеграфу"

Ділимося покроковим рецептом гарбузових сінабонів

Завдяки аромату кориці сінабони створюють атмосферу затишку і тепла. Ці булочки особливо смакують у холодну пору року, коли хочеться чогось теплого, солодкого й запашного. А якщо додати до класичного рецепта трохи гарбуза, випічка набуде особливого осіннього настрою.

Гарбузові сінабони, рецептом яких поділилася кулінарна блогерка vistovska_cooking, стануть ідеальним доповненням до гарячої кави чи чаю й наповнять дім ароматом тепла і комфорту.

Інгредієнти

Для тіста:

  • тепле молоко 200 мл
  • яйце 1 шт.
  • цукор 60 г
  • дрібка солі
  • сухі дріжджі 1/2 уп.
  • борошно 460 г
  • м'яке масло 70 г

Для начинки:

  • цукор 100 г
  • кориця 1 ст. л
  • м'яке масло 80 г
  • гарбуз 200 г

Для поливки:

  • крем-сир 200 г
  • цукрова пудра 40 г
  • молоко 2 ст. л
  • дрібка ваніліну.

Етапи приготування

  1. Для тіста змішуємо тепле молоко, яйце, цукор, сіль та дріжджі. Добре перемішуємо, додаємо до борошна, замішуємо липке тісто, накриваємо і залишаємо на 30 хвилин.
  2. Далі до тіста додаємо масло і вимішуємо близько 10 хвилин, знову накриваємо і залишаємо на 1,5 години.
  3. Коли тісто підросло, розкатуємо його в прямокутник, змащуємо маслом, посипаємо натертим гарбузом і цукром з корицею.
  4. Закручуємо в рулет і ділимо на рівні частинки.
  5. Викладаємо у форму з пергаментом, накриваємо і залишаємо ще на 30 хвилин.
  6. Запікаємо булочки 35-40 хвилин при температурі 175 градусів.
  7. Для поливки змішуємо всі інгредієнти і ще гарячими поливаємо булочки.
#Рецепти #Гарбуз #Випічка