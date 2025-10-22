Сінабони стануть ще смачнішими з цією добавкою: рецепт справжнього осіннього десерту
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ділимося покроковим рецептом гарбузових сінабонів
Завдяки аромату кориці сінабони створюють атмосферу затишку і тепла. Ці булочки особливо смакують у холодну пору року, коли хочеться чогось теплого, солодкого й запашного. А якщо додати до класичного рецепта трохи гарбуза, випічка набуде особливого осіннього настрою.
Гарбузові сінабони, рецептом яких поділилася кулінарна блогерка vistovska_cooking, стануть ідеальним доповненням до гарячої кави чи чаю й наповнять дім ароматом тепла і комфорту.
Інгредієнти
Для тіста:
- тепле молоко 200 мл
- яйце 1 шт.
- цукор 60 г
- дрібка солі
- сухі дріжджі 1/2 уп.
- борошно 460 г
- м'яке масло 70 г
Для начинки:
- цукор 100 г
- кориця 1 ст. л
- м'яке масло 80 г
- гарбуз 200 г
Для поливки:
- крем-сир 200 г
- цукрова пудра 40 г
- молоко 2 ст. л
- дрібка ваніліну.
Етапи приготування
- Для тіста змішуємо тепле молоко, яйце, цукор, сіль та дріжджі. Добре перемішуємо, додаємо до борошна, замішуємо липке тісто, накриваємо і залишаємо на 30 хвилин.
- Далі до тіста додаємо масло і вимішуємо близько 10 хвилин, знову накриваємо і залишаємо на 1,5 години.
- Коли тісто підросло, розкатуємо його в прямокутник, змащуємо маслом, посипаємо натертим гарбузом і цукром з корицею.
- Закручуємо в рулет і ділимо на рівні частинки.
- Викладаємо у форму з пергаментом, накриваємо і залишаємо ще на 30 хвилин.
- Запікаємо булочки 35-40 хвилин при температурі 175 градусів.
- Для поливки змішуємо всі інгредієнти і ще гарячими поливаємо булочки.