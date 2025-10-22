Сінабони стануть ще смачнішими з цією добавкою: рецепт справжнього осіннього десерту

Ділимося покроковим рецептом гарбузових сінабонів

Завдяки аромату кориці сінабони створюють атмосферу затишку і тепла. Ці булочки особливо смакують у холодну пору року, коли хочеться чогось теплого, солодкого й запашного. А якщо додати до класичного рецепта трохи гарбуза, випічка набуде особливого осіннього настрою.

Гарбузові сінабони, рецептом яких поділилася кулінарна блогерка vistovska_cooking, стануть ідеальним доповненням до гарячої кави чи чаю й наповнять дім ароматом тепла і комфорту.

Інгредієнти

Для тіста:

тепле молоко 200 мл

яйце 1 шт.

цукор 60 г

дрібка солі

сухі дріжджі 1/2 уп.

борошно 460 г

м'яке масло 70 г

Для начинки:

цукор 100 г

кориця 1 ст. л

м'яке масло 80 г

гарбуз 200 г

Для поливки:

крем-сир 200 г

цукрова пудра 40 г

молоко 2 ст. л

дрібка ваніліну.

Етапи приготування