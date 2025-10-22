Укр

Синнабоны станут еще вкуснее с этой добавкой: рецепт настоящего осеннего десерта

Наталья Граковская
Синабоны с тыквой
Делимся пошаговым рецептом тыквенных синабонов

Благодаря аромату корицы синнабоны создают атмосферу уюта и тепла. Эти булочки особенно вкусны в холодное время года, когда хочется чего-то теплого, сладкого и ароматного. А если добавить к классическому рецепту немного тыквы, выпечка подарит особое осеннее настроение.

Тыквенные синнабоны, рецептом которых поделилась кулинарная блогерша vistovska_cooking, станут идеальным дополнением к горячему кофе или чаю и наполнят дом ароматом тепла и комфорта.

Ингредиенты

Для теста:

  • теплое молоко 200 мл
  • яйцо 1 шт.
  • сахар 60 г
  • щепотка соли
  • сухие дрожжи 1/2 уп.
  • мука 460 г
  • мягкое масло 70 г

Для начинки:

  • сахар 100 г
  • корица 1 ст. л
  • мягкое масло 80 г
  • тыква 200 г

Для поливки:

  • крем-сыр 200 г
  • сахарная пудра 40 г
  • молоко 2 ст. л
  • щепотка ванилина.

Этапы приготовления

  1. Для теста смешиваем теплое молоко, яйцо, сахар, соль и дрожжи. Хорошо перемешиваем, добавляем к муке, замешиваем липкое тесто, накрываем и оставляем на 30 минут.
  2. Далее к тесту добавляем масло и вымешиваем около 10 минут, снова накрываем и оставляем на 1,5 часа.
  3. Когда тесто подошло, раскатываем его в прямоугольник, смазываем маслом, посыпаем натертой тыквой и сахаром с корицей.
  4. Закручиваем в рулет и делим на равные частицы.
  5. Выкладываем в форму с пергаментом, накрываем и оставляем еще на 30 минут.
  6. Запекаем булочки 35-40 минут при температуре 175 градусов.
  7. Для поливки смешиваем все ингредиенты и поливаем булочки еще горячими.
