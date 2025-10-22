Синнабоны станут еще вкуснее с этой добавкой: рецепт настоящего осеннего десерта

Делимся пошаговым рецептом тыквенных синабонов

Благодаря аромату корицы синнабоны создают атмосферу уюта и тепла. Эти булочки особенно вкусны в холодное время года, когда хочется чего-то теплого, сладкого и ароматного. А если добавить к классическому рецепту немного тыквы, выпечка подарит особое осеннее настроение.

Тыквенные синнабоны, рецептом которых поделилась кулинарная блогерша vistovska_cooking, станут идеальным дополнением к горячему кофе или чаю и наполнят дом ароматом тепла и комфорта.

Ингредиенты

Для теста:

теплое молоко 200 мл

яйцо 1 шт.

сахар 60 г

щепотка соли

сухие дрожжи 1/2 уп.

мука 460 г

мягкое масло 70 г

Для начинки:

сахар 100 г

корица 1 ст. л

мягкое масло 80 г

тыква 200 г

Для поливки:

крем-сыр 200 г

сахарная пудра 40 г

молоко 2 ст. л

щепотка ванилина.

Этапы приготовления