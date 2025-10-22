Синнабоны станут еще вкуснее с этой добавкой: рецепт настоящего осеннего десерта
Делимся пошаговым рецептом тыквенных синабонов
Благодаря аромату корицы синнабоны создают атмосферу уюта и тепла. Эти булочки особенно вкусны в холодное время года, когда хочется чего-то теплого, сладкого и ароматного. А если добавить к классическому рецепту немного тыквы, выпечка подарит особое осеннее настроение.
Тыквенные синнабоны, рецептом которых поделилась кулинарная блогерша vistovska_cooking, станут идеальным дополнением к горячему кофе или чаю и наполнят дом ароматом тепла и комфорта.
Ингредиенты
Для теста:
- теплое молоко 200 мл
- яйцо 1 шт.
- сахар 60 г
- щепотка соли
- сухие дрожжи 1/2 уп.
- мука 460 г
- мягкое масло 70 г
Для начинки:
- сахар 100 г
- корица 1 ст. л
- мягкое масло 80 г
- тыква 200 г
Для поливки:
- крем-сыр 200 г
- сахарная пудра 40 г
- молоко 2 ст. л
- щепотка ванилина.
Этапы приготовления
- Для теста смешиваем теплое молоко, яйцо, сахар, соль и дрожжи. Хорошо перемешиваем, добавляем к муке, замешиваем липкое тесто, накрываем и оставляем на 30 минут.
- Далее к тесту добавляем масло и вымешиваем около 10 минут, снова накрываем и оставляем на 1,5 часа.
- Когда тесто подошло, раскатываем его в прямоугольник, смазываем маслом, посыпаем натертой тыквой и сахаром с корицей.
- Закручиваем в рулет и делим на равные частицы.
- Выкладываем в форму с пергаментом, накрываем и оставляем еще на 30 минут.
- Запекаем булочки 35-40 минут при температуре 175 градусов.
- Для поливки смешиваем все ингредиенты и поливаем булочки еще горячими.