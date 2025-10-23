Хрусткі ззовні, ніжні всередині: конвертики з лаваша, які зникають зі столу миттєво (відео)
Конвертики з лаваша з сиром
Сніданок — це перший прийом їжі, який задає настрій усьому дню. Зазвичай тоді готують класичні страви — яєчню, омлет або тости з яйцями.
Але сьогодні ми пропонуємо цікавіший і водночас дуже простий варіант — сніданок з лаваша, тунця та крем-сиру. Страва виходить ситною, ніжною всередині й апетитно хрусткою зовні, а приготування забере лише кілька хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".
Як приготувати конвертики з лаваша
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- лаваш круглий — 1 шт.;
- тунець — за смаком;
- крем-сир — 1–2 ст. л.;
- кукурудза — 2 ст. л.;
- помідор — 1 шт.;
- спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
- Злегка збити яйця та вилити їх на розігріту сковорідку.
- Відразу покласти зверху круглий лаваш, злегка притиснути.
- Перевернути та викласти начинку, попередньо змішавши тунець, крем-сир, кукурудзу, подрібнений помідор і спеції.
- Скласти лаваш навпіл або у формі конверта.
- Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки.
- Подавати гарячим — чудово смакує і на сніданок, і як перекус.