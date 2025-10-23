Хрусткі ззовні, ніжні всередині: конвертики з лаваша, які зникають зі столу миттєво (відео)

Конвертики з лаваша з сиром

Сніданок — це перший прийом їжі, який задає настрій усьому дню. Зазвичай тоді готують класичні страви — яєчню, омлет або тости з яйцями.

Але сьогодні ми пропонуємо цікавіший і водночас дуже простий варіант — сніданок з лаваша, тунця та крем-сиру. Страва виходить ситною, ніжною всередині й апетитно хрусткою зовні, а приготування забере лише кілька хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати конвертики з лаваша

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

лаваш круглий — 1 шт.;

тунець — за смаком;

крем-сир — 1–2 ст. л.;

кукурудза — 2 ст. л.;

помідор — 1 шт.;

спеції — за смаком.

Спосіб приготування: