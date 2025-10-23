Рус

Хрусткі ззовні, ніжні всередині: конвертики з лаваша, які зникають зі столу миттєво (відео)

Фото instagram.com

Конвертики з лаваша з сиром

Сніданок — це перший прийом їжі, який задає настрій усьому дню. Зазвичай тоді готують класичні страви — яєчню, омлет або тости з яйцями.

Але сьогодні ми пропонуємо цікавіший і водночас дуже простий варіант — сніданок з лаваша, тунця та крем-сиру. Страва виходить ситною, ніжною всередині й апетитно хрусткою зовні, а приготування забере лише кілька хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати конвертики з лаваша

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.;
  • лаваш круглий — 1 шт.;
  • тунець — за смаком;
  • крем-сир — 1–2 ст. л.;
  • кукурудза — 2 ст. л.;
  • помідор — 1 шт.;
  • спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Злегка збити яйця та вилити їх на розігріту сковорідку.
  2. Відразу покласти зверху круглий лаваш, злегка притиснути.
  3. Перевернути та викласти начинку, попередньо змішавши тунець, крем-сир, кукурудзу, подрібнений помідор і спеції.
  4. Скласти лаваш навпіл або у формі конверта.
  5. Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки.
  6. Подавати гарячим — чудово смакує і на сніданок, і як перекус.
