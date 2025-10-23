Укр

Хрустящие извне, нежные внутри: конвертики из лаваша, которые исчезают со стола мгновенно (видео)

Конвертики из лаваша с сыром
Конвертики из лаваша с сыром. Фото instagram.com

Наскоро, очень вкусно, очень легко, на завтрак

Завтрак – это первый прием пищи, который задает настроение всему дню. Обычно тогда готовят классические блюда – яичницу, омлет или тосты с яйцами.

Но сегодня мы предлагаем более интересный и очень простой вариант — завтрак из лаваша, тунца и крем-сыра. Блюдо получается сытным, нежным внутри и аппетитно хрустящим снаружи, а приготовление займет всего несколько минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".

Как приготовить конвертики из лаваша

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • лаваш круглый – 1 шт.;
  • тунец — по вкусу;
  • крем-сыр – 1–2 ст. л.;
  • кукуруза — 2 ст. л.;
  • помидор — 1 шт.;
  • специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Слегка взбить яйца и вылить их на разогретую сковороду.
  2. Сразу положить сверху круглый лаваш, слегка прижать.
  3. Перевернуть и выложить начинку, предварительно смешав тунец, крем-сыр, кукурузу, измельченный помидор и специи.
  4. Сложить лаваш пополам или в форме конверта.
  5. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
  6. Подавать горячим – отлично подходит и на завтрак, и как перекус.
