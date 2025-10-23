Хрустящие извне, нежные внутри: конвертики из лаваша, которые исчезают со стола мгновенно (видео)

Наскоро, очень вкусно, очень легко, на завтрак

Завтрак – это первый прием пищи, который задает настроение всему дню. Обычно тогда готовят классические блюда – яичницу, омлет или тосты с яйцами.

Но сегодня мы предлагаем более интересный и очень простой вариант — завтрак из лаваша, тунца и крем-сыра. Блюдо получается сытным, нежным внутри и аппетитно хрустящим снаружи, а приготовление займет всего несколько минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".

Как приготовить конвертики из лаваша

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

лаваш круглый – 1 шт.;

тунец — по вкусу;

крем-сыр – 1–2 ст. л.;

кукуруза — 2 ст. л.;

помидор — 1 шт.;

специи – по вкусу.

Способ приготовления: