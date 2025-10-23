Хрустящие извне, нежные внутри: конвертики из лаваша, которые исчезают со стола мгновенно (видео)
-
-
Наскоро, очень вкусно, очень легко, на завтрак
Завтрак – это первый прием пищи, который задает настроение всему дню. Обычно тогда готовят классические блюда – яичницу, омлет или тосты с яйцами.
Но сегодня мы предлагаем более интересный и очень простой вариант — завтрак из лаваша, тунца и крем-сыра. Блюдо получается сытным, нежным внутри и аппетитно хрустящим снаружи, а приготовление займет всего несколько минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diali_cooking".
Как приготовить конвертики из лаваша
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- лаваш круглый – 1 шт.;
- тунец — по вкусу;
- крем-сыр – 1–2 ст. л.;
- кукуруза — 2 ст. л.;
- помидор — 1 шт.;
- специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Слегка взбить яйца и вылить их на разогретую сковороду.
- Сразу положить сверху круглый лаваш, слегка прижать.
- Перевернуть и выложить начинку, предварительно смешав тунец, крем-сыр, кукурузу, измельченный помидор и специи.
- Сложить лаваш пополам или в форме конверта.
- Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
- Подавать горячим – отлично подходит и на завтрак, и как перекус.