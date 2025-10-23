Сніданок 2 в 1: ці млинці з гарбуза та вівсянки замінять кашу і десерт
Ці млинці готуються без борошна
Однією з найпопулярніших страв на сніданок є млинці. Вони швидко готуються, ситні й завжди до вподоби всій родині. Пропонуємо спробувати новий варіант звичної страви — вівсяно-гарбузові млинці. Вони не лише ніжні й ароматні, а й корисні, адже готуються з вівсянки, гарбуза та кисломолочного сиру без додавання борошна.
Рецептом цієї страви на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Вона радить подавати вівсяно-гарбузові млинці із медом, але за бажання їх можна полити улюбленим варенням чи сметаною. Такі млинці чудово доповнять ранкову каву чи чай.
Інгредієнти
- вівсянка — 200 г
- молоко — 400 мл (тепле)
- гарбуз — 300 г
- сир кисломолочний — 100 г
- яйця — 2-3 шт.
- цукор — 2 ст. л
- сіль — 0.5 ч. л
- розпушувач — 1 ч. л
Етапи приготування
- Подрібніть плющену вівсянку в блендері, але не до стану борошна. Залийте теплим молоком та відставте на 10–15 хвилин для набухання.
- Очистіть гарбуз від шкірки та насіння і натріть на тертці.
- Додайте до вівсянки кисломолочний сир, яйця, цукор, сіль, розпушувач. Перемішайте тісто.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте млинці на середньому вогні під кришкою до готовності.