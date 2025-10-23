Сніданок 2 в 1: ці млинці з гарбуза та вівсянки замінять кашу і десерт

Ці млинці готуються без борошна

Однією з найпопулярніших страв на сніданок є млинці. Вони швидко готуються, ситні й завжди до вподоби всій родині. Пропонуємо спробувати новий варіант звичної страви — вівсяно-гарбузові млинці. Вони не лише ніжні й ароматні, а й корисні, адже готуються з вівсянки, гарбуза та кисломолочного сиру без додавання борошна.

Рецептом цієї страви на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Вона радить подавати вівсяно-гарбузові млинці із медом, але за бажання їх можна полити улюбленим варенням чи сметаною. Такі млинці чудово доповнять ранкову каву чи чай.

Інгредієнти

вівсянка — 200 г

молоко — 400 мл (тепле)

гарбуз — 300 г

сир кисломолочний — 100 г

яйця — 2-3 шт.

цукор — 2 ст. л

сіль — 0.5 ч. л

розпушувач — 1 ч. л

Етапи приготування