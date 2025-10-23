Рус

Сніданок 2 в 1: ці млинці з гарбуза та вівсянки замінять кашу і десерт

Наталя Граковська
Ці млинці готуються без борошна

Однією з найпопулярніших страв на сніданок є млинці. Вони швидко готуються, ситні й завжди до вподоби всій родині. Пропонуємо спробувати новий варіант звичної страви — вівсяно-гарбузові млинці. Вони не лише ніжні й ароматні, а й корисні, адже готуються з вівсянки, гарбуза та кисломолочного сиру без додавання борошна.

Рецептом цієї страви на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Вона радить подавати вівсяно-гарбузові млинці із медом, але за бажання їх можна полити улюбленим варенням чи сметаною. Такі млинці чудово доповнять ранкову каву чи чай.

Інгредієнти

  • вівсянка — 200 г
  • молоко — 400 мл (тепле)
  • гарбуз — 300 г
  • сир кисломолочний — 100 г
  • яйця — 2-3 шт.
  • цукор — 2 ст. л
  • сіль — 0.5 ч. л
  • розпушувач — 1 ч. л

Етапи приготування

  1. Подрібніть плющену вівсянку в блендері, але не до стану борошна. Залийте теплим молоком та відставте на 10–15 хвилин для набухання.
  2. Очистіть гарбуз від шкірки та насіння і натріть на тертці.
  3. Додайте до вівсянки кисломолочний сир, яйця, цукор, сіль, розпушувач. Перемішайте тісто.
  4. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте млинці на середньому вогні під кришкою до готовності.
