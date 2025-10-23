Завтрак 2 в 1: эти блины из тыквы и овсянки заменят кашу и десерт
-
-
Эти блины готовятся без муки
Одним из самых популярных блюд на завтрак являются блины. Они быстро готовятся, сытные и всегда по вкусу всей семье. Предлагаем попробовать новый вариант привычного блюда — овсяно-тыквенные блины. Они не только нежные и ароматные, но и полезные, ведь готовятся из овсянки, тыквы и творога без добавления муки.
Рецептом этого блюда на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко. Она советует подавать овсяно-тыквенные блины с медом, но при желании их можно полить любимым вареньем или сметаной. Такие блинчики прекрасно дополнят утренний кофе или чай.
Ингредиенты
- овсянка — 200 г
- молоко — 400 мл (теплое)
- тыква — 300 г
- сыр кисломолочный — 100 г
- яйца – 2-3 шт.
- сахар – 2 ст. л
- соль — 0.5 ч. л
- разрыхлитель — 1 ч. л
Этапы приготовления
- Измельчите овсянку в блендере, но не до состояния муки. Залейте теплым молоком и отставьте на 10–15 минут для набухания.
- Очистите тыкву от кожуры и семян и натрите на терке.
- Добавьте к овсянке творог, яйца, сахар, соль, разрыхлитель. Перемешайте тесто.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарьте блины на среднем огне под крышкой до готовности.