Завтрак 2 в 1: эти блины из тыквы и овсянки заменят кашу и десерт

Наталья Граковская
Овсяно-тыквенные блины

Эти блины готовятся без муки

Одним из самых популярных блюд на завтрак являются блины. Они быстро готовятся, сытные и всегда по вкусу всей семье. Предлагаем попробовать новый вариант привычного блюда — овсяно-тыквенные блины. Они не только нежные и ароматные, но и полезные, ведь готовятся из овсянки, тыквы и творога без добавления муки.

Рецептом этого блюда на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко. Она советует подавать овсяно-тыквенные блины с медом, но при желании их можно полить любимым вареньем или сметаной. Такие блинчики прекрасно дополнят утренний кофе или чай.

Ингредиенты

  • овсянка — 200 г
  • молоко — 400 мл (теплое)
  • тыква — 300 г
  • сыр кисломолочный — 100 г
  • яйца – 2-3 шт.
  • сахар – 2 ст. л
  • соль — 0.5 ч. л
  • разрыхлитель — 1 ч. л

Этапы приготовления

  1. Измельчите овсянку в блендере, но не до состояния муки. Залейте теплым молоком и отставьте на 10–15 минут для набухания.
  2. Очистите тыкву от кожуры и семян и натрите на терке.
  3. Добавьте к овсянке творог, яйца, сахар, соль, разрыхлитель. Перемешайте тесто.
  4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарьте блины на среднем огне под крышкой до готовности.
