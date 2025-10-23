Завтрак 2 в 1: эти блины из тыквы и овсянки заменят кашу и десерт

Эти блины готовятся без муки

Одним из самых популярных блюд на завтрак являются блины. Они быстро готовятся, сытные и всегда по вкусу всей семье. Предлагаем попробовать новый вариант привычного блюда — овсяно-тыквенные блины. Они не только нежные и ароматные, но и полезные, ведь готовятся из овсянки, тыквы и творога без добавления муки.

Рецептом этого блюда на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко. Она советует подавать овсяно-тыквенные блины с медом, но при желании их можно полить любимым вареньем или сметаной. Такие блинчики прекрасно дополнят утренний кофе или чай.

Ингредиенты

овсянка — 200 г

молоко — 400 мл (теплое)

тыква — 300 г

сыр кисломолочный — 100 г

яйца – 2-3 шт.

сахар – 2 ст. л

соль — 0.5 ч. л

разрыхлитель — 1 ч. л

Этапы приготовления