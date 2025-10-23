Рус

Смачна бурякова намазка-салат: готується лише за 5 хвилин

Наталя Граковська
Закуска з буряка, що готується на раз-два
Закуска з буряка, що готується на раз-два. Фото Freepik

Дізнайтесь, як приготувати бюджетну та корисну страву з буряка

Ця страва з буряка та цибулі дуже універсальна. Її можна подати як теплу закуску, ситний салат або смачну намазку на хліб. Готується з найпростіших та найдоступніших інгредієнтів. При цьому закуска поєднується з різними гарнірами, м’ясними стравами, а також підходить для пісного меню.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти

  • Цибуля — 200 г
  • Буряк варений — 400 г
  • Часник — 1 зубчик
  • 3-4 ст. л. томатного соусу (або 1-2 свіжі помідори, або 1 ст. л. томатної пасти)
  • Сіль, чорний мелений перець — на смак

Етапи приготування

  1. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на олії.
  2. Варений буряк натріть на великій тертці.
  3. До цибулі додайте дрібно нарізаний часник та томатну пасту. Перемішайте та обсмажуйте протягом 2-3 хвилин.
  4. Змішайте засмажку з натертим буряком, посоліть, поперчіть і перемішайте.
