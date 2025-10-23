Смачна бурякова намазка-салат: готується лише за 5 хвилин

Дізнайтесь, як приготувати бюджетну та корисну страву з буряка

Ця страва з буряка та цибулі дуже універсальна. Її можна подати як теплу закуску, ситний салат або смачну намазку на хліб. Готується з найпростіших та найдоступніших інгредієнтів. При цьому закуска поєднується з різними гарнірами, м’ясними стравами, а також підходить для пісного меню.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти

Цибуля — 200 г

Буряк варений — 400 г

Часник — 1 зубчик

3-4 ст. л. томатного соусу (або 1-2 свіжі помідори, або 1 ст. л. томатної пасти)

Сіль, чорний мелений перець — на смак

Етапи приготування