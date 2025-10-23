Вкусная свекольная намазка-салат: готовится всего за 5 минут
Узнайте, как приготовить бюджетное и полезное блюдо из свеклы
Это блюдо из свеклы и лука очень универсальное. Его можно подать как теплую закуску, сытный салат или вкусную намазку на хлеб. Готовится из самых простых и доступных ингредиентов. При этом закуска сочетается с разными гарнирами, мясными блюдами, а также подходит для постного меню.
Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блогерша Alina FooDee.
Ингредиенты
- Лук — 200 г
- Свекла вареная — 400 г
- Чеснок — 1 зубчик
- 3–4 ст. л. томатного соуса (или 1–2 свежих помидора, или 1 ст. л. томатной пасты)
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Этапы приготовления
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Вареную свеклу натрите на крупной терке.
- К луку добавьте мелко нарезанный чеснок и томатную пасту. Перемешайте и обжаривайте в течение 2-3 минут.
- Смешайте зажарку с натертой свеклой, посолите, поперчите и перемешайте.