Вкусная свекольная намазка-салат: готовится всего за 5 минут

Наталья Граковская
Закуска из свеклы, которая готовится на раз-два
Узнайте, как приготовить бюджетное и полезное блюдо из свеклы

Это блюдо из свеклы и лука очень универсальное. Его можно подать как теплую закуску, сытный салат или вкусную намазку на хлеб. Готовится из самых простых и доступных ингредиентов. При этом закуска сочетается с разными гарнирами, мясными блюдами, а также подходит для постного меню.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блогерша Alina FooDee.

Ингредиенты

  • Лук — 200 г
  • Свекла вареная — 400 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • 3–4 ст. л. томатного соуса (или 1–2 свежих помидора, или 1 ст. л. томатной пасты)
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Этапы приготовления

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  2. Вареную свеклу натрите на крупной терке.
  3. К луку добавьте мелко нарезанный чеснок и томатную пасту. Перемешайте и обжаривайте в течение 2-3 минут.
  4. Смешайте зажарку с натертой свеклой, посолите, поперчите и перемешайте.
