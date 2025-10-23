Вкусная свекольная намазка-салат: готовится всего за 5 минут

Узнайте, как приготовить бюджетное и полезное блюдо из свеклы

Это блюдо из свеклы и лука очень универсальное. Его можно подать как теплую закуску, сытный салат или вкусную намазку на хлеб. Готовится из самых простых и доступных ингредиентов. При этом закуска сочетается с разными гарнирами, мясными блюдами, а также подходит для постного меню.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блогерша Alina FooDee.

Ингредиенты

Лук — 200 г

Свекла вареная — 400 г

Чеснок — 1 зубчик

3–4 ст. л. томатного соуса (или 1–2 свежих помидора, или 1 ст. л. томатной пасты)

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Этапы приготовления