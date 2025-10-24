Розкішний сніданок для всієї родини: як приготувати оладки з сиром і яйцями

Ці оладки можна подавати й на обід до супу або борщу

Не всі люблять розпочинати день із солодких оладок чи млинців. Тим, хто надає перевагу іншим стравам на сніданок, повинні сподобатись оладки з сиром та вареними яйцями. Готуються вони буквально за кілька хвилин, смакують як у гарячому, так і в охолодженому стані.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка olena.foodblog. Такі оладки, чи то ліниві пиріжки, стануть ідеальним доповненням до ранкового чаю, кави чи склянки кефіру.

Інгредієнти

Варені яйця — 2 шт.

Сире яйце — 2 шт.

Кефір — 200 мл (приблизно 1/2 склянки)

Твердий сир (гауда, моцарела або чедер) — 40–50 г

Зелена цибуля — 3–4 пір’їнки

Борошно — 4–5 ст. ложок

Розпушувач або сода — 1/4 ч. ложки

Сіль — 1/4 ч. ложки

Перець чорний — на смак

Олія — для смаження

Як приготувати