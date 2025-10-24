Рус

Розкішний сніданок для всієї родини: як приготувати оладки з сиром і яйцями

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Солоні оладки на сніданок
Солоні оладки на сніданок. Фото Скріншот YouTube

Ці оладки можна подавати й на обід до супу або борщу

Не всі люблять розпочинати день із солодких оладок чи млинців. Тим, хто надає перевагу іншим стравам на сніданок, повинні сподобатись оладки з сиром та вареними яйцями. Готуються вони буквально за кілька хвилин, смакують як у гарячому, так і в охолодженому стані.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка olena.foodblog. Такі оладки, чи то ліниві пиріжки, стануть ідеальним доповненням до ранкового чаю, кави чи склянки кефіру.

Інгредієнти

  • Варені яйця — 2 шт.
  • Сире яйце — 2 шт.
  • Кефір — 200 мл (приблизно 1/2 склянки)
  • Твердий сир (гауда, моцарела або чедер) — 40–50 г
  • Зелена цибуля — 3–4 пір’їнки
  • Борошно — 4–5 ст. ложок
  • Розпушувач або сода — 1/4 ч. ложки
  • Сіль — 1/4 ч. ложки
  • Перець чорний — на смак
  • Олія — для смаження

Як приготувати

  1. У глибокій мисці змішайте сирі яйця та кефір.
  2. Додайте нарізану зелену цибулю, варені яйця, натертий на великій тертці сир. Перемішайте.
  3. До маси додайте борошно, розпушувач і спеції. Перемішайте ще раз.
  4. Смажте оладки на сковороді до готовності.
Теги:
#Рецепти #Сніданок #Оладки