Розкішний сніданок для всієї родини: як приготувати оладки з сиром і яйцями
Ці оладки можна подавати й на обід до супу або борщу
Не всі люблять розпочинати день із солодких оладок чи млинців. Тим, хто надає перевагу іншим стравам на сніданок, повинні сподобатись оладки з сиром та вареними яйцями. Готуються вони буквально за кілька хвилин, смакують як у гарячому, так і в охолодженому стані.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка olena.foodblog. Такі оладки, чи то ліниві пиріжки, стануть ідеальним доповненням до ранкового чаю, кави чи склянки кефіру.
Інгредієнти
- Варені яйця — 2 шт.
- Сире яйце — 2 шт.
- Кефір — 200 мл (приблизно 1/2 склянки)
- Твердий сир (гауда, моцарела або чедер) — 40–50 г
- Зелена цибуля — 3–4 пір’їнки
- Борошно — 4–5 ст. ложок
- Розпушувач або сода — 1/4 ч. ложки
- Сіль — 1/4 ч. ложки
- Перець чорний — на смак
- Олія — для смаження
Як приготувати
- У глибокій мисці змішайте сирі яйця та кефір.
- Додайте нарізану зелену цибулю, варені яйця, натертий на великій тертці сир. Перемішайте.
- До маси додайте борошно, розпушувач і спеції. Перемішайте ще раз.
- Смажте оладки на сковороді до готовності.