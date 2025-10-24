Роскошный завтрак для всей семьи: как приготовить оладьи с сыром и яйцами
Читати українською
Эти оладьи можно подавать и на обед к тарелке супа или борща
Не все любят начинать день со сладких оладий или блинов. Тем, кто предпочитает другие блюда на завтрак, должны понравиться оладьи с сыром и вареными яйцами. Готовятся они буквально за несколько минут, вкусные как в горячем, так и в охлажденном состоянии.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша olena.foodblog. Такие оладьи, или же ленивые пирожки, станут идеальным дополнением к утреннему чаю, кофе или стакану кефира.
Ингредиенты
- Вареные яйца — 2 шт.
- Сырые яйца – 2 шт.
- Кефир – 200 мл (примерно 1/2 стакана)
- Твердый сыр (гауда, моцарелла или чеддер) — 40-50 г
- Зеленый лук — 3–4 перышка
- Мука – 4–5 ст. ложки
- Разрыхлитель или сода — 1/4 ч. ложки
- Соль — 1/4 ч. ложки
- Перец черный – по вкусу
- Масло для жарки
Как приготовить
- В глубокой миске смешайте сырые яйца и кефир.
- Добавьте нарезанный зеленый лук, вареные яйца, натертый на крупной терке сыр. Перемешайте.
- К массе добавьте муку, разрыхлитель и специи. Перемешайте еще раз.
- Жарьте оладьи на сковороде до готовности.