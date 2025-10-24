Роскошный завтрак для всей семьи: как приготовить оладьи с сыром и яйцами

Эти оладьи можно подавать и на обед к тарелке супа или борща

Не все любят начинать день со сладких оладий или блинов. Тем, кто предпочитает другие блюда на завтрак, должны понравиться оладьи с сыром и вареными яйцами. Готовятся они буквально за несколько минут, вкусные как в горячем, так и в охлажденном состоянии.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша olena.foodblog. Такие оладьи, или же ленивые пирожки, станут идеальным дополнением к утреннему чаю, кофе или стакану кефира.

Ингредиенты

Вареные яйца — 2 шт.

Сырые яйца – 2 шт.

Кефир – 200 мл (примерно 1/2 стакана)

Твердый сыр (гауда, моцарелла или чеддер) — 40-50 г

Зеленый лук — 3–4 перышка

Мука – 4–5 ст. ложки

Разрыхлитель или сода — 1/4 ч. ложки

Соль — 1/4 ч. ложки

Перец черный – по вкусу

Масло для жарки

Как приготовить