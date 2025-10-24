Укр

Роскошный завтрак для всей семьи: как приготовить оладьи с сыром и яйцами

Наталья Граковская
Соленые оладьи на завтрак
Эти оладьи можно подавать и на обед к тарелке супа или борща

Не все любят начинать день со сладких оладий или блинов. Тем, кто предпочитает другие блюда на завтрак, должны понравиться оладьи с сыром и вареными яйцами. Готовятся они буквально за несколько минут, вкусные как в горячем, так и в охлажденном состоянии.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша olena.foodblog. Такие оладьи, или же ленивые пирожки, станут идеальным дополнением к утреннему чаю, кофе или стакану кефира.

Ингредиенты

  • Вареные яйца — 2 шт.
  • Сырые яйца – 2 шт.
  • Кефир – 200 мл (примерно 1/2 стакана)
  • Твердый сыр (гауда, моцарелла или чеддер) — 40-50 г
  • Зеленый лук — 3–4 перышка
  • Мука – 4–5 ст. ложки
  • Разрыхлитель или сода — 1/4 ч. ложки
  • Соль — 1/4 ч. ложки
  • Перец черный – по вкусу
  • Масло для жарки

Как приготовить

  1. В глубокой миске смешайте сырые яйца и кефир.
  2. Добавьте нарезанный зеленый лук, вареные яйца, натертый на крупной терке сыр. Перемешайте.
  3. К массе добавьте муку, разрыхлитель и специи. Перемешайте еще раз.
  4. Жарьте оладьи на сковороде до готовности.
