Котлети, як у ресторані — секрет у начинці з грибами

Наталя Граковська
Курячі котлети з грибами
Курячі котлети з грибами. Фото Колаж "Телеграфу"

Котлети за цим рецептом виходять настільки соковитими й ароматними, що їх миттєво з'їдають

Звичайні курячі котлети стануть набагато смачнішими, якщо додати до них начинку з ароматних грибів. Завдяки грибам, вершкам і сиру всередині виходять неймовірно соковитими, ніжними та запашними.

Цей рецепт дуже простий і не вимагає складних навичок, але допомагає перетворити повсякденну страву майже на ресторанну. А ще це чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню. Рецептом поділилася блогерка liliia_revehuk.

Інгредієнти

  • Курячий фарш — 700 г
  • Гриби — 400 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Часник — 1 зубчик
  • Вершки — 100 мл
  • Вершкове масло — 20 г
  • Сир твердий — 170 г
  • Панірувальні сухарі (панко або будь-які улюблені)
  • Сіль, спеції — на смак

Як приготувати курячі котлети з грибами — покрокова інструкція

  1. На сковорідці розтопіть вершкове масло та обсмажте дрібно нарізану цибулю до приємного золотистого кольору.
  2. Додайте гриби, смажте на великому вогні, доки випарується рідина.
  3. Всипте спеції, влийте вершки і додайте подрібнений зубчик часнику. Усе гарненько перемішайте і зніміть з вогню – нехай начинка трохи охолоне.
  4. Курячий фарш посоліть, додайте улюблені спеції та дуже ретельно вимісіть руками. Фарш має стати більш однорідним і липким.
  5. На робочій поверхні розстеліть харчову плівку. З фаршу зробіть невеличкий прямокутник або коржик. Посередині викладіть ложку грибної начинки та трохи натертого твердого сиру.
  6. За допомогою плівки згорніть фарш із начинкою, формуючи круглу котлету чи кульку.
  7. Обваляйте сформовану кульку з усіх боків у панірувальних сухарях.
  8. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці приблизно 15 хвилин.
