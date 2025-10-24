Котлети, як у ресторані — секрет у начинці з грибами
Котлети за цим рецептом виходять настільки соковитими й ароматними, що їх миттєво з'їдають
Звичайні курячі котлети стануть набагато смачнішими, якщо додати до них начинку з ароматних грибів. Завдяки грибам, вершкам і сиру всередині виходять неймовірно соковитими, ніжними та запашними.
Цей рецепт дуже простий і не вимагає складних навичок, але допомагає перетворити повсякденну страву майже на ресторанну. А ще це чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню. Рецептом поділилася блогерка liliia_revehuk.
Інгредієнти
- Курячий фарш — 700 г
- Гриби — 400 г
- Цибуля — 1 шт.
- Часник — 1 зубчик
- Вершки — 100 мл
- Вершкове масло — 20 г
- Сир твердий — 170 г
- Панірувальні сухарі (панко або будь-які улюблені)
- Сіль, спеції — на смак
Як приготувати курячі котлети з грибами — покрокова інструкція
- На сковорідці розтопіть вершкове масло та обсмажте дрібно нарізану цибулю до приємного золотистого кольору.
- Додайте гриби, смажте на великому вогні, доки випарується рідина.
- Всипте спеції, влийте вершки і додайте подрібнений зубчик часнику. Усе гарненько перемішайте і зніміть з вогню – нехай начинка трохи охолоне.
- Курячий фарш посоліть, додайте улюблені спеції та дуже ретельно вимісіть руками. Фарш має стати більш однорідним і липким.
- На робочій поверхні розстеліть харчову плівку. З фаршу зробіть невеличкий прямокутник або коржик. Посередині викладіть ложку грибної начинки та трохи натертого твердого сиру.
- За допомогою плівки згорніть фарш із начинкою, формуючи круглу котлету чи кульку.
- Обваляйте сформовану кульку з усіх боків у панірувальних сухарях.
- Запікайте в розігрітій до 200°C духовці приблизно 15 хвилин.