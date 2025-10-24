Котлети, як у ресторані — секрет у начинці з грибами

Котлети за цим рецептом виходять настільки соковитими й ароматними, що їх миттєво з'їдають

Звичайні курячі котлети стануть набагато смачнішими, якщо додати до них начинку з ароматних грибів. Завдяки грибам, вершкам і сиру всередині виходять неймовірно соковитими, ніжними та запашними.

Цей рецепт дуже простий і не вимагає складних навичок, але допомагає перетворити повсякденну страву майже на ресторанну. А ще це чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню. Рецептом поділилася блогерка liliia_revehuk.

Інгредієнти

Курячий фарш — 700 г

Гриби — 400 г

Цибуля — 1 шт.

Часник — 1 зубчик

Вершки — 100 мл

Вершкове масло — 20 г

Сир твердий — 170 г

Панірувальні сухарі (панко або будь-які улюблені)

Сіль, спеції — на смак

Як приготувати курячі котлети з грибами — покрокова інструкція