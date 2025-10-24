Котлеты, как в ресторане — секрет в начинке с грибами
Котлеты по этому рецепту получаются настолько сочными и ароматными, что их мгновенно съедают
Обычные куриные котлеты станут намного вкуснее, если добавить к ним начинку из ароматных грибов. Благодаря грибам, сливкам и сыру внутри получаются невероятно сочными, нежными и душистыми.
Этот рецепт очень простой и не требует сложных навыков, но помогает превратить повседневное блюдо почти в ресторанное. А еще это отличный способ разнообразить повседневное меню. Рецептом поделилась блогерша liliia_revehuk.
Ингредиенты
- Куриный фарш — 700 г
- Грибы — 400 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сливки — 100 мл
- Сливочное масло — 20 г
- Сыр твердый — 170 г
- Панировочные сухари (панко или любые излюбленные)
- Соль, специи — по вкусу
Как приготовить куриные котлеты с грибами — пошаговый рецепт
- На сковородке растопите сливочное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до приятного золотистого цвета.
- Добавьте грибы, жарьте на большом огне, пока не испарится жидкость.
- Всыпьте специи, влейте сливки и добавьте измельченный зубчик чеснока. Все хорошенько перемешайте и снимите с огня – пусть начинка немного остынет.
- Куриный фарш посолите, добавьте любимые специи и тщательно вымесите руками. Фарш должен стать более однородным и липким.
- На рабочей поверхности расстелите пищевую пленку. Из фарша сделайте небольшой прямоугольник или лепешку. Посредине выложите ложку грибной начинки и немного натертого сыра.
- С помощью пленки сверните фарш с начинкой, формируя круглую котлету или шарик.
- Обваляйте сформированный шарик со всех сторон в панировочных сухарях.
- Запекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 15 минут.