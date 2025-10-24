Котлеты, как в ресторане — секрет в начинке с грибами

Котлеты по этому рецепту получаются настолько сочными и ароматными, что их мгновенно съедают

Обычные куриные котлеты станут намного вкуснее, если добавить к ним начинку из ароматных грибов. Благодаря грибам, сливкам и сыру внутри получаются невероятно сочными, нежными и душистыми.

Этот рецепт очень простой и не требует сложных навыков, но помогает превратить повседневное блюдо почти в ресторанное. А еще это отличный способ разнообразить повседневное меню. Рецептом поделилась блогерша liliia_revehuk.

Ингредиенты

Куриный фарш — 700 г

Грибы — 400 г

Лук – 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Сливки — 100 мл

Сливочное масло — 20 г

Сыр твердый — 170 г

Панировочные сухари (панко или любые излюбленные)

Соль, специи — по вкусу

Как приготовить куриные котлеты с грибами — пошаговый рецепт