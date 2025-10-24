Укр

Котлеты, как в ресторане — секрет в начинке с грибами

Наталья Граковская
Куриные котлеты с грибами
Куриные котлеты с грибами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Котлеты по этому рецепту получаются настолько сочными и ароматными, что их мгновенно съедают

Обычные куриные котлеты станут намного вкуснее, если добавить к ним начинку из ароматных грибов. Благодаря грибам, сливкам и сыру внутри получаются невероятно сочными, нежными и душистыми.

Этот рецепт очень простой и не требует сложных навыков, но помогает превратить повседневное блюдо почти в ресторанное. А еще это отличный способ разнообразить повседневное меню. Рецептом поделилась блогерша liliia_revehuk.

Ингредиенты

  • Куриный фарш — 700 г
  • Грибы — 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сливки — 100 мл
  • Сливочное масло — 20 г
  • Сыр твердый — 170 г
  • Панировочные сухари (панко или любые излюбленные)
  • Соль, специи — по вкусу

Как приготовить куриные котлеты с грибами — пошаговый рецепт

  1. На сковородке растопите сливочное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до приятного золотистого цвета.
  2. Добавьте грибы, жарьте на большом огне, пока не испарится жидкость.
  3. Всыпьте специи, влейте сливки и добавьте измельченный зубчик чеснока. Все хорошенько перемешайте и снимите с огня – пусть начинка немного остынет.
  4. Куриный фарш посолите, добавьте любимые специи и тщательно вымесите руками. Фарш должен стать более однородным и липким.
  5. На рабочей поверхности расстелите пищевую пленку. Из фарша сделайте небольшой прямоугольник или лепешку. Посредине выложите ложку грибной начинки и немного натертого сыра.
  6. С помощью пленки сверните фарш с начинкой, формируя круглую котлету или шарик.
  7. Обваляйте сформированный шарик со всех сторон в панировочных сухарях.
  8. Запекайте в разогретой до 200°C духовке примерно 15 минут.
