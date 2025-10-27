Ніжний як хмаринка: рецепт десерту "Три шоколада"

Цей десерт поєднав у собі розкішний смак, святковий вигляд та простоту приготування

"Три шоколада" — це простий і дуже смачний мусовий десерт з трьох шарів. У ньому поєднуються смаки чорного, молочного та білого шоколаду. Готується десерт без випікання, а виглядає красиво та святково.

Це класичний рецепт, який легко повторити вдома. Треба по черзі приготувати три муси на основі желатину, вершків і молока з різним шоколадом і дати кожному шару застигнути в холодильнику. Як це зробити, показали на YouTube-каналі "Смак хати".

Інгредієнти

1 шар:

50 г чорного шоколаду

40 г молока

3 г желатину

20 г води

100 г вершків

2 шар:

50 г молочного шоколаду

40 г молока

3 г желатину

20 г води

100 г вершків

3 шар:

50 г білого шоколаду

40 г молока

3 г желатину

20 г води

100 г вершків

Як приготувати десерт "Три шоколада"