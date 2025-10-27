Рус

Ніжний як хмаринка: рецепт десерту "Три шоколада"

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Для приготування десерту «Три шоколада» не потрібна духовка
Для приготування десерту «Три шоколада» не потрібна духовка. Фото Freepik

Цей десерт поєднав у собі розкішний смак, святковий вигляд та простоту приготування

"Три шоколада" — це простий і дуже смачний мусовий десерт з трьох шарів. У ньому поєднуються смаки чорного, молочного та білого шоколаду. Готується десерт без випікання, а виглядає красиво та святково.

Це класичний рецепт, який легко повторити вдома. Треба по черзі приготувати три муси на основі желатину, вершків і молока з різним шоколадом і дати кожному шару застигнути в холодильнику. Як це зробити, показали на YouTube-каналі "Смак хати".

Інгредієнти

1 шар:

  • 50 г чорного шоколаду
  • 40 г молока
  • 3 г желатину
  • 20 г води
  • 100 г вершків

2 шар:

  • 50 г молочного шоколаду
  • 40 г молока
  • 3 г желатину
  • 20 г води
  • 100 г вершків

3 шар:

  • 50 г білого шоколаду
  • 40 г молока
  • 3 г желатину
  • 20 г води
  • 100 г вершків

Як приготувати десерт "Три шоколада"

  1. Увесь необхідний желатин для трьох шарів замочити в холодній воді. Після набухання розділити його на три рівні частини.
  2. До молока додати чорний шоколад і розігріти на плиті до повного розчинення шоколаду. Збити вершки.
  3. До розтопленого шоколаду з молоком додати першу третину замоченого желатину, перемішати. Потім додати збиті вершки, перемішати ложкою, а також можна легенько пробити міксером.
  4. Акуратно вилити чорний шоколадний мус у підготовлену форму (чи склянки). Поставити в холодильник для застигання.
  5. Повторити ту саму процедуру, використовуючи молочний шоколад. Вилити молочний мус на вже застиглий шар чорного шоколаду. Поставити в холодильник і знову чекати, доки мус застигне.
  6. Повторити процедуру з білим шоколадом. Вилити білий мус на застиглий шар. Поставити десерт у холодильник до повного застигання.
Теги:
#Шоколад #Рецепти #Десерт