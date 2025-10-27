Ніжний як хмаринка: рецепт десерту "Три шоколада"
Цей десерт поєднав у собі розкішний смак, святковий вигляд та простоту приготування
"Три шоколада" — це простий і дуже смачний мусовий десерт з трьох шарів. У ньому поєднуються смаки чорного, молочного та білого шоколаду. Готується десерт без випікання, а виглядає красиво та святково.
Це класичний рецепт, який легко повторити вдома. Треба по черзі приготувати три муси на основі желатину, вершків і молока з різним шоколадом і дати кожному шару застигнути в холодильнику. Як це зробити, показали на YouTube-каналі "Смак хати".
Інгредієнти
1 шар:
- 50 г чорного шоколаду
- 40 г молока
- 3 г желатину
- 20 г води
- 100 г вершків
2 шар:
- 50 г молочного шоколаду
- 40 г молока
- 3 г желатину
- 20 г води
- 100 г вершків
3 шар:
- 50 г білого шоколаду
- 40 г молока
- 3 г желатину
- 20 г води
- 100 г вершків
Як приготувати десерт "Три шоколада"
- Увесь необхідний желатин для трьох шарів замочити в холодній воді. Після набухання розділити його на три рівні частини.
- До молока додати чорний шоколад і розігріти на плиті до повного розчинення шоколаду. Збити вершки.
- До розтопленого шоколаду з молоком додати першу третину замоченого желатину, перемішати. Потім додати збиті вершки, перемішати ложкою, а також можна легенько пробити міксером.
- Акуратно вилити чорний шоколадний мус у підготовлену форму (чи склянки). Поставити в холодильник для застигання.
- Повторити ту саму процедуру, використовуючи молочний шоколад. Вилити молочний мус на вже застиглий шар чорного шоколаду. Поставити в холодильник і знову чекати, доки мус застигне.
- Повторити процедуру з білим шоколадом. Вилити білий мус на застиглий шар. Поставити десерт у холодильник до повного застигання.