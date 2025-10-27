Укр

Нежный как облачко: рецепт десерта "Три шоколада"

Наталья Граковская
Для приготовления десерта «Три шоколада» не нужна духовка
Для приготовления десерта «Три шоколада» не нужна духовка

Этот десерт соединил в себе роскошный вкус, праздничный вид и простоту приготовления

"Три шоколада" — это простой и очень вкусный муссовый десерт из трех слоев. В нем сочетаются вкусы черного, молочного и белого шоколада. Готовится десерт без выпечки, а выглядит красиво и празднично.

Это классический рецепт, который легко повторить дома. Нужно по очереди приготовить три мусса на основе желатина, сливок и молока с разным шоколадом и дать каждому слою застыть в холодильнике. Как это сделать, показали на YouTube-канале "Смачна хата".

Ингредиенты

1 шар:

  • 50 г черного шоколада
  • 40 г молока
  • 3 г желатина
  • 20 г воды
  • 100 г сливок

2 шар:

  • 50 г молочного шоколада
  • 40 г молока
  • 3 г желатина
  • 20 г воды
  • 100 г сливок

3 шар:

  • 50 г белого шоколада
  • 40 г молока
  • 3 г желатина
  • 20 г воды
  • 100 г сливок

Как приготовить десерт "Три шоколада"

  1. Весь необходимый желатин для трех слоев замочить в холодной воде. После набухания разделить его на три равные части.
  2. К молоку добавить черный шоколад и разогреть на плите до полного растворения шоколада. Взбить сливки.
  3. К растопленному шоколаду с молоком добавить первую треть замоченного желатина, перемешать. Затем добавить взбитые сливки, перемешать ложкой, а также легко пробить миксером.
  4. Аккуратно вылить черный шоколадный мусс в подготовленную форму (или стаканы). Поставить в холодильник для застывания.
  5. Повторить ту же процедуру, используя молочный шоколад. Вылить молочный мусс на уже застывший слой черного шоколада. Поставить в холодильник и снова ждать, пока мусс застынет.
  6. Повторить процедуру с белым шоколадом. Вылить белый мусс на застывший слой. Поставить десерт в холодильник до полного застывания.
