Нежный как облачко: рецепт десерта "Три шоколада"

Этот десерт соединил в себе роскошный вкус, праздничный вид и простоту приготовления

"Три шоколада" — это простой и очень вкусный муссовый десерт из трех слоев. В нем сочетаются вкусы черного, молочного и белого шоколада. Готовится десерт без выпечки, а выглядит красиво и празднично.

Это классический рецепт, который легко повторить дома. Нужно по очереди приготовить три мусса на основе желатина, сливок и молока с разным шоколадом и дать каждому слою застыть в холодильнике. Как это сделать, показали на YouTube-канале "Смачна хата".

Ингредиенты

1 шар:

50 г черного шоколада

40 г молока

3 г желатина

20 г воды

100 г сливок

2 шар:

50 г молочного шоколада

40 г молока

3 г желатина

20 г воды

100 г сливок

3 шар:

50 г белого шоколада

40 г молока

3 г желатина

20 г воды

100 г сливок

Как приготовить десерт "Три шоколада"