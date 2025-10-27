Салат, який затьмарить навіть "Олів’є": як приготувати "Чоловічі сльози"

Ця страва запам'ятається гостям надовго

Окрім популярних "Шуби" і "Олів’є", є ще один поживний салат, який варто приготувати до святкового столу — "Чоловічі сльози". Його назва звучить іронічно, адже натякає, що чоловіки плачуть від радості, коли бачать цю страву на столі. Але салат насправді дуже смачний.

"Чоловічі сльози" часто готують до святкового столу, адже він виглядає ефектно та завжди з'їдається до останньої ложки. Рецептом та процесом приготування цього салату поділилися на сторінці gotuyemo_vdoma в TikTok.

Інгредієнти:

Куряче філе – 3 шт.

Яйця – 4–5 шт.

Мариновані гриби – 250 г

Маринована цибуля – 1 шт. (середня)

Морква по-корейськи – 200 г

Твердий сир – 150 г

Майонез – на смак

Сіль, перець – за бажанням

Етапи приготування

1. Куряче філе відварити до готовності, остудити й розділити на волокна.

2. Яйця зварити круто, почистити та натерти на тертці.

3. Сир натерти на дрібній тертці.

4. Гриби відцідити від маринаду.

5. Зібрати салат шар за шаром:

куряче м’ясо змастити майонезом

маринована цибуля

мариновані гриби, змастити майонезом

морква по-корейськи, змастити майонезом

натерті яйця змастити майонезом

натертий сир змастити майонезом.

6. Зверху прикрасити маринованими грибами, зеленню або морквою по-корейськи.