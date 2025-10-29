Рус

Рибний делікатес без зусиль: ідеальна намазка зі шпротів для сніданку чи святкового столу (відео)

Марія Швець
Намазка зі шпротів
Намазка зі шпротів. Фото instagram.com

Намазки — це універсальні закуски, які подають на хлібі, тостах або крекерах.

Вони можуть бути різноманітними: від ніжного паштету з печінки з грушами та краплиною коньяку — до простих, але насичених смаком рибних варіантів. Така страва завжди доречна на сніданок, фуршет чи святковий стіл. А сьогодні пропонується швидкий і дуже смачний варіант — намазка зі шпротів, яку можна приготувати всього за кілька хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати намазку зі шпротів

Інгредієнти:

  • шпроти – 240 г;
  • яйця відварені – 2 шт.;
  • сирки плавлені – 2 шт.;
  • огірки солоні – 3–4 середні;
  • цибуля червона – ½ шт.;
  • майонез – 30 г;
  • сіль – за смаком;
  • перець чорний мелений – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Злити олію зі шпротів.
  2. Додати яйця та плавлені сирки, розім’яти виделкою до однорідної маси.
  3. Огірки та цибулю нарізати дрібним кубиком, додати до рибної маси.
  4. Заправити майонезом, посолити й поперчити.
  5. Ретельно перемішати до кремової консистенції.

Намазка виходить ніжною, ароматною та з приємним рибним присмаком. Її зручно подавати на свіжому хлібі, підсушених тостах або як начинку для тарталеток. Це чудова закуска, яка смакує як у будні, так і на святковому столі.

