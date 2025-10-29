Рибний делікатес без зусиль: ідеальна намазка зі шпротів для сніданку чи святкового столу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Намазки — це універсальні закуски, які подають на хлібі, тостах або крекерах.
Вони можуть бути різноманітними: від ніжного паштету з печінки з грушами та краплиною коньяку — до простих, але насичених смаком рибних варіантів. Така страва завжди доречна на сніданок, фуршет чи святковий стіл. А сьогодні пропонується швидкий і дуже смачний варіант — намазка зі шпротів, яку можна приготувати всього за кілька хвилин. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати намазку зі шпротів
Інгредієнти:
- шпроти – 240 г;
- яйця відварені – 2 шт.;
- сирки плавлені – 2 шт.;
- огірки солоні – 3–4 середні;
- цибуля червона – ½ шт.;
- майонез – 30 г;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений – за смаком.
Спосіб приготування:
- Злити олію зі шпротів.
- Додати яйця та плавлені сирки, розім’яти виделкою до однорідної маси.
- Огірки та цибулю нарізати дрібним кубиком, додати до рибної маси.
- Заправити майонезом, посолити й поперчити.
- Ретельно перемішати до кремової консистенції.
Намазка виходить ніжною, ароматною та з приємним рибним присмаком. Її зручно подавати на свіжому хлібі, підсушених тостах або як начинку для тарталеток. Це чудова закуска, яка смакує як у будні, так і на святковому столі.