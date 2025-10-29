Рыбный деликатес без труда: идеальная намазка из шпротов для завтрака или праздничного стола (видео)
-
-
Намазки – это универсальные закуски, которые подают на хлебе, тостах или крекерах.
Они могут быть разнообразными: от нежного паштета из печени с грушами и каплей коньяка до простых, но насыщенных вкусом рыбных вариантов. Такое блюдо всегда уместно на завтрак, фуршет или праздничный стол. А сегодня предлагается быстрый и вкуснейший вариант – намазка из шпротов, которую можно приготовить всего за несколько минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " valya__saenko ".
Как приготовить намазку из шпротов
Ингредиенты:
- шпроты – 240 г;
- яйца отварные – 2 шт.;
- сырки плавленые – 2 шт.;
- огурцы соленые – 3–4 средние;
- лук красный – ½ шт.;
- майонез – 30 г;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
Способ приготовления:
- Слить масло из шпротов.
- Добавить яйца и плавленые сырки, размять вилкой до однородной массы.
- Огурцы и лук порезать маленьким кубиком, добавить к рыбной массе.
- Заправить майонезом, посолить и поперчить.
- Тщательно перемешайте до кремовой консистенции.
Намазка получается нежной, ароматной и с приятным рыбным привкусом. Ее удобно подавать на свежем хлебе, подсушенных тостах или в качестве начинки для тарталеток. Это отличная закуска, которая смакует как в будни, так и на праздничном столе.