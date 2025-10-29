Рыбный деликатес без труда: идеальная намазка из шпротов для завтрака или праздничного стола (видео)

Намазки – это универсальные закуски, которые подают на хлебе, тостах или крекерах.

Они могут быть разнообразными: от нежного паштета из печени с грушами и каплей коньяка до простых, но насыщенных вкусом рыбных вариантов. Такое блюдо всегда уместно на завтрак, фуршет или праздничный стол. А сегодня предлагается быстрый и вкуснейший вариант – намазка из шпротов, которую можно приготовить всего за несколько минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " valya__saenko ".

Как приготовить намазку из шпротов

Ингредиенты:

шпроты – 240 г;

яйца отварные – 2 шт.;

сырки плавленые – 2 шт.;

огурцы соленые – 3–4 средние;

лук красный – ½ шт.;

майонез – 30 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Слить масло из шпротов. Добавить яйца и плавленые сырки, размять вилкой до однородной массы. Огурцы и лук порезать маленьким кубиком, добавить к рыбной массе. Заправить майонезом, посолить и поперчить. Тщательно перемешайте до кремовой консистенции.

Намазка получается нежной, ароматной и с приятным рыбным привкусом. Ее удобно подавать на свежем хлебе, подсушенных тостах или в качестве начинки для тарталеток. Это отличная закуска, которая смакует как в будни, так и на праздничном столе.