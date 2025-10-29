Укр

Рыбный деликатес без труда: идеальная намазка из шпротов для завтрака или праздничного стола (видео)

Мария Швец
Намазка из шпротов
Намазка из шпротов. Фото instagram.com

Намазки – это универсальные закуски, которые подают на хлебе, тостах или крекерах.

Они могут быть разнообразными: от нежного паштета из печени с грушами и каплей коньяка до простых, но насыщенных вкусом рыбных вариантов. Такое блюдо всегда уместно на завтрак, фуршет или праздничный стол. А сегодня предлагается быстрый и вкуснейший вариант – намазка из шпротов, которую можно приготовить всего за несколько минут. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " valya__saenko ".

Как приготовить намазку из шпротов

Ингредиенты:

  • шпроты – 240 г;
  • яйца отварные – 2 шт.;
  • сырки плавленые – 2 шт.;
  • огурцы соленые – 3–4 средние;
  • лук красный – ½ шт.;
  • майонез – 30 г;
  • соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Слить масло из шпротов.
  2. Добавить яйца и плавленые сырки, размять вилкой до однородной массы.
  3. Огурцы и лук порезать маленьким кубиком, добавить к рыбной массе.
  4. Заправить майонезом, посолить и поперчить.
  5. Тщательно перемешайте до кремовой консистенции.

Намазка получается нежной, ароматной и с приятным рыбным привкусом. Ее удобно подавать на свежем хлебе, подсушенных тостах или в качестве начинки для тарталеток. Это отличная закуска, которая смакует как в будни, так и на праздничном столе.

