Рус

Такий паштет не соромно подати на святковий стіл: незвичний рецепт з грушею та коньяком

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Домашній паштет з печінки — ідеальна намазка для бутербродів
Домашній паштет з печінки — ідеальна намазка для бутербродів. Фото Freepik

Класичний паштет із курячої печінки можна легко перетворити на справжній делікатес

Паштет з курячої печінки можна назвати класичною стравою. Але іноді хочеться чогось нового. Тут на допомогу приходять інгредієнти, які додають нового, незвичного смаку. Пропонуємо приготувати паштет з печінки з додаванням груші та коньяку.

Рецептом страви поділилися на Instagram-сторінці thefoodhub.by_ilona. Паштет виходить ніжним, смачним та ароматним.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча — 500 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт
  • Груша стигла — 1 шт
  • Вершкове масло — 100 г
  • Коньяк або бренді — 2 ст. ложки
  • Вершки 20–30% — 100 мл
  • Гілочка розмарину (або дрібка сушеного)
  • Сіль, перець — на смак
  • Мед — 1 ч. ложка (для карамелізації груші)

Етапи приготування

  1. На сковороді розтопіть частину масла й обсмажте цибулю до м’якості.
  2. Додайте нарізану грушу та ложку меду — готуйте 3–4 хвилини, поки вона злегка карамелізується.
  3. Додайте печінку, обсмажте до готовності (щоб усередині не була сирою, але залишалася ніжною).
  4. Влийте коньяк, дайте алкоголю випаруватися.
  5. Додайте вершки, розмарин, сіль і перець, прогрійте ще кілька хвилин.
  6. Перекладіть масу в блендер і збийте до гладкої консистенції.
  7. Перекладіть паштет у форму, охолодіть і поставте в холодильник мінінмум на 2 години.
  8. По бажанню зробіть шар з масла і поставте у холодильник до загустіння.
Теги:
#Рецепти #Печінка #Паштет #намазка