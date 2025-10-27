Такий паштет не соромно подати на святковий стіл: незвичний рецепт з грушею та коньяком
Класичний паштет із курячої печінки можна легко перетворити на справжній делікатес
Паштет з курячої печінки можна назвати класичною стравою. Але іноді хочеться чогось нового. Тут на допомогу приходять інгредієнти, які додають нового, незвичного смаку. Пропонуємо приготувати паштет з печінки з додаванням груші та коньяку.
Рецептом страви поділилися на Instagram-сторінці thefoodhub.by_ilona. Паштет виходить ніжним, смачним та ароматним.
Інгредієнти:
- Печінка куряча — 500 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт
- Груша стигла — 1 шт
- Вершкове масло — 100 г
- Коньяк або бренді — 2 ст. ложки
- Вершки 20–30% — 100 мл
- Гілочка розмарину (або дрібка сушеного)
- Сіль, перець — на смак
- Мед — 1 ч. ложка (для карамелізації груші)
Етапи приготування
- На сковороді розтопіть частину масла й обсмажте цибулю до м’якості.
- Додайте нарізану грушу та ложку меду — готуйте 3–4 хвилини, поки вона злегка карамелізується.
- Додайте печінку, обсмажте до готовності (щоб усередині не була сирою, але залишалася ніжною).
- Влийте коньяк, дайте алкоголю випаруватися.
- Додайте вершки, розмарин, сіль і перець, прогрійте ще кілька хвилин.
- Перекладіть масу в блендер і збийте до гладкої консистенції.
- Перекладіть паштет у форму, охолодіть і поставте в холодильник мінінмум на 2 години.
- По бажанню зробіть шар з масла і поставте у холодильник до загустіння.