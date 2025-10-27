Такий паштет не соромно подати на святковий стіл: незвичний рецепт з грушею та коньяком

Класичний паштет із курячої печінки можна легко перетворити на справжній делікатес

Паштет з курячої печінки можна назвати класичною стравою. Але іноді хочеться чогось нового. Тут на допомогу приходять інгредієнти, які додають нового, незвичного смаку. Пропонуємо приготувати паштет з печінки з додаванням груші та коньяку.

Рецептом страви поділилися на Instagram-сторінці thefoodhub.by_ilona. Паштет виходить ніжним, смачним та ароматним.

Інгредієнти:

Печінка куряча — 500 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Груша стигла — 1 шт

Вершкове масло — 100 г

Коньяк або бренді — 2 ст. ложки

Вершки 20–30% — 100 мл

Гілочка розмарину (або дрібка сушеного)

Сіль, перець — на смак

Мед — 1 ч. ложка (для карамелізації груші)

Етапи приготування