Рус

Як посмажити куряче філе, щоб воно залишилося соковитим: перевірений спосіб

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Куряче філе може бути соковитим навіть без соусу
Куряче філе може бути соковитим навіть без соусу. Фото Freepik

Дізнайтеся, як приготувати філе, яке буде танути в роті

Куряче м'ясо — одне з найдоступніших і найпопулярніших у нашому раціоні. А ще воно дієтичне, бо в ньому майже немає жирів. Проте куряче філе легко пересушити під час приготування і тоді воно стає жорстким, сухим і несмачним.

На щастя, є перевірені лайфхаки, які допоможуть зробити його соковитим і ніжним. Секретами ідеального філе поділилася кулінарна блогерка Аліна Бурлака на своїй сторінці в Instagram.

Як посмажити куряче філе та не пересушити його — покрокова інструкція

Секрет соковитості починається з першого етапу — підготовки м'яса. Філе має бути кімнатної температури, щоб воно рівномірно прогрівалося на сковороді. Якщо покласти холодне м'ясо на пательню, зовнішній шар швидко пересмажиться, а середина залишиться сирою.

  1. За 1,5–2 години до готування дістаньте філе з холодильника, щоб воно дійшло до кімнатної температури.
  2. Зробіть розріз "метеликом" (розріжте філе вздовж, не до кінця, і розгорніть), накрийте пергаментом і злегка відбийте молотком — це зробить м'ясо рівномірним за товщиною.
  3. Замочіть філе в сольовому розчині мінімум на 30 хвилин, а краще на годину. Пропорція: на 1 л води — 30 г солі. Після замочування ретельно просушіть філе паперовим рушником.
  4. Змастіть філе дуже тонким шаром олії, посипте чорним перцем і дрібкою солі (будьте обережні, щоб не пересолити після розсолу).
  5. Добре розігрійте пательню з олією. Викладіть філе, не накривайте кришкою і не чіпайте м’ясо 3 хвилини. Потім переверніть, зменште вогонь до середньо-мінімального (наприклад, на індукційній плиті — до "4"). Накрийте кришкою і смажте ще 4 хвилини.
  6. Додайте шматочок вершкового масла, 2 зубчики часнику і гілочку розмарину. Зменште вогонь до мінімального і поливайте м'ясо розтопленим маслом протягом 1 хвилини. Зніміть з плити.
  7. Викладіть філе у фольгу, полийте вершковим маслом з пательні, щільно загорніть і дайте відпочити 7 хвилин.

Куряче філе готове при внутрішній температурі 74 °C. Можна знімати його з вогню при 72 °C, бо в фользі температура ще підніметься на 2–3 градуси. Якщо є кулінарний термометр — ідеально. Якщо ні — орієнтуйтеся на час приготування.

Готове філе буде соковитим, ароматним і ніжним — навіть без соусу. Спробуйте цей лайфхак, і курка більше ніколи не буде сухою.

Теги:
#Рецепти #Куряче філе #Філе #Лайфхак