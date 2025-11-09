Як посмажити куряче філе, щоб воно залишилося соковитим: перевірений спосіб

Дізнайтеся, як приготувати філе, яке буде танути в роті

Куряче м'ясо — одне з найдоступніших і найпопулярніших у нашому раціоні. А ще воно дієтичне, бо в ньому майже немає жирів. Проте куряче філе легко пересушити під час приготування і тоді воно стає жорстким, сухим і несмачним.

На щастя, є перевірені лайфхаки, які допоможуть зробити його соковитим і ніжним. Секретами ідеального філе поділилася кулінарна блогерка Аліна Бурлака на своїй сторінці в Instagram.

Як посмажити куряче філе та не пересушити його — покрокова інструкція

Секрет соковитості починається з першого етапу — підготовки м'яса. Філе має бути кімнатної температури, щоб воно рівномірно прогрівалося на сковороді. Якщо покласти холодне м'ясо на пательню, зовнішній шар швидко пересмажиться, а середина залишиться сирою.

За 1,5–2 години до готування дістаньте філе з холодильника, щоб воно дійшло до кімнатної температури. Зробіть розріз "метеликом" (розріжте філе вздовж, не до кінця, і розгорніть), накрийте пергаментом і злегка відбийте молотком — це зробить м'ясо рівномірним за товщиною. Замочіть філе в сольовому розчині мінімум на 30 хвилин, а краще на годину. Пропорція: на 1 л води — 30 г солі. Після замочування ретельно просушіть філе паперовим рушником. Змастіть філе дуже тонким шаром олії, посипте чорним перцем і дрібкою солі (будьте обережні, щоб не пересолити після розсолу). Добре розігрійте пательню з олією. Викладіть філе, не накривайте кришкою і не чіпайте м’ясо 3 хвилини. Потім переверніть, зменште вогонь до середньо-мінімального (наприклад, на індукційній плиті — до "4"). Накрийте кришкою і смажте ще 4 хвилини. Додайте шматочок вершкового масла, 2 зубчики часнику і гілочку розмарину. Зменште вогонь до мінімального і поливайте м'ясо розтопленим маслом протягом 1 хвилини. Зніміть з плити. Викладіть філе у фольгу, полийте вершковим маслом з пательні, щільно загорніть і дайте відпочити 7 хвилин.

Куряче філе готове при внутрішній температурі 74 °C. Можна знімати його з вогню при 72 °C, бо в фользі температура ще підніметься на 2–3 градуси. Якщо є кулінарний термометр — ідеально. Якщо ні — орієнтуйтеся на час приготування.

Готове філе буде соковитим, ароматним і ніжним — навіть без соусу. Спробуйте цей лайфхак, і курка більше ніколи не буде сухою.