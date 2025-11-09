Укр

Как пожарить куриное филе, чтобы оно осталось сочным: проверенный способ

Наталья Граковская
Куриное филе может быть сочным даже без соуса
Куриное филе может быть сочным даже без соуса. Фото Freepik

Узнайте, как приготовить филе, которое будет таять во рту

Куриное мясо – одно из самых доступных и популярных в нашем рационе. А еще оно диетическое, потому что в нем почти нет жиров. Но куриное филе легко пересушить во время приготовления и тогда оно становится жестким, сухим и безвкусным.

К счастью, есть проверенные лайфхаки, которые помогут сделать его сочным и нежным. Секретами идеального филе поделилась кулинарная блогерша Алина Бурлака на своей странице в Instagram.

Как пожарить куриное филе и не пересушить его — пошаговая инструкция

Секрет сочности начинается с первого этапа – подготовки мяса. Филе должно быть комнатной температуры, чтобы оно равномерно прогревалось на сковороде. Если положить холодное мясо на сковороду, внешний слой быстро пережарится, а середина остается сырой.

  1. За 1,5–2 часа до приготовления достаньте филе из холодильника, чтобы оно дошло до комнатной температуры.
  2. Сделайте разрез "бабочкой" (разрежьте филе вдоль, не до конца, и разверните), накройте пергаментом и слегка отбейте молотком – это сделает мясо равномерным по толщине.
  3. Замочите филе в солевом растворе минимум на 30 минут, а лучше на час. Пропорция: на 1 л воды – 30 г соли. После замачивания тщательно просушите филе бумажным полотенцем.
  4. Смажьте филе очень тонким слоем растительного масла, посыпьте черным перцем и щепоткой соли (будьте осторожны, чтобы не пересолить после рассола).
  5. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите филе, не накрывайте крышкой и не трогайте мясо 3 минуты. Затем переверните, убавьте огонь до средне-минимального (например, на индукционной плите — до "4"). Накройте крышкой и жарьте еще 4 минуты.
  6. Добавьте кусочек сливочного масла, 2 зубчика чеснока и веточку розмарина. Убавьте огонь до минимального и поливайте мясо растопленным маслом в течение 1 минуты. Снимите с плиты.
  7. Выложите филе в фольгу, полейте сливочным маслом из сковороды, плотно заверните и дайте отдохнуть 7 минут.

Куриное филе готово при внутренней температуре 74 °C. Можно снимать его с огня при 72 °C, потому что в фольге температура еще поднимется на 2–3 градуса. Если есть кулинарный термометр – идеально. Если нет – ориентируйтесь на время приготовления.

Готовое филе будет сочным, ароматным и нежным даже без соуса. Попробуйте этот лайфхак, и курица больше никогда не будет сухой.

