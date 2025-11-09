Как пожарить куриное филе, чтобы оно осталось сочным: проверенный способ

Узнайте, как приготовить филе, которое будет таять во рту

Куриное мясо – одно из самых доступных и популярных в нашем рационе. А еще оно диетическое, потому что в нем почти нет жиров. Но куриное филе легко пересушить во время приготовления и тогда оно становится жестким, сухим и безвкусным.

К счастью, есть проверенные лайфхаки, которые помогут сделать его сочным и нежным. Секретами идеального филе поделилась кулинарная блогерша Алина Бурлака на своей странице в Instagram.

Как пожарить куриное филе и не пересушить его — пошаговая инструкция

Секрет сочности начинается с первого этапа – подготовки мяса. Филе должно быть комнатной температуры, чтобы оно равномерно прогревалось на сковороде. Если положить холодное мясо на сковороду, внешний слой быстро пережарится, а середина остается сырой.

За 1,5–2 часа до приготовления достаньте филе из холодильника, чтобы оно дошло до комнатной температуры. Сделайте разрез "бабочкой" (разрежьте филе вдоль, не до конца, и разверните), накройте пергаментом и слегка отбейте молотком – это сделает мясо равномерным по толщине. Замочите филе в солевом растворе минимум на 30 минут, а лучше на час. Пропорция: на 1 л воды – 30 г соли. После замачивания тщательно просушите филе бумажным полотенцем. Смажьте филе очень тонким слоем растительного масла, посыпьте черным перцем и щепоткой соли (будьте осторожны, чтобы не пересолить после рассола). Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите филе, не накрывайте крышкой и не трогайте мясо 3 минуты. Затем переверните, убавьте огонь до средне-минимального (например, на индукционной плите — до "4"). Накройте крышкой и жарьте еще 4 минуты. Добавьте кусочек сливочного масла, 2 зубчика чеснока и веточку розмарина. Убавьте огонь до минимального и поливайте мясо растопленным маслом в течение 1 минуты. Снимите с плиты. Выложите филе в фольгу, полейте сливочным маслом из сковороды, плотно заверните и дайте отдохнуть 7 минут.

Куриное филе готово при внутренней температуре 74 °C. Можно снимать его с огня при 72 °C, потому что в фольге температура еще поднимется на 2–3 градуса. Если есть кулинарный термометр – идеально. Если нет – ориентируйтесь на время приготовления.

Готовое филе будет сочным, ароматным и нежным даже без соуса. Попробуйте этот лайфхак, и курица больше никогда не будет сухой.