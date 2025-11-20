Курячі котлети з начинкою: рецепт ідеальної страви до пюре чи гречки

Котлети за цим рецептом виходять неймовірно соковитими та ніжними

Котлети – це одна з найсмачніших та найпопулярніших домашніх страв. Якщо ви любите експерименти на кухні, радимо спробувати рецепт курячих котлет з грибами та вершковим сиром. Вони виходять зовсім без зайвого жиру, при цьому неймовірно соковиті, ніжні та ароматні.

Як їх приготувати, показала фудблогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі. Найкраще такі котлети смакують із класичним картопляним пюре, але вони ідеально поєднуються і з відвареними макаронами, рисом, гречкою чи свіжим овочевим салатом.

Інгредієнти:

фарш з курячої грудки — 1,4 кг

сіль — 1,5-2 ч.л

перець чорний — 0,5 ч. л

олія — 1 ст. л

масло вершкове — 1 ст. л

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

гриби — 300-400 г

вершки або вершковий сир — 100 г

панірувальні сухарі

Етапи приготування