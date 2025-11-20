Рус

Курячі котлети з начинкою: рецепт ідеальної страви до пюре чи гречки

Наталя Граковська
Курячі котлети з грибною начинкою
Курячі котлети з грибною начинкою. Фото Скріншот Youtube/@KaterynaTarasenko

Котлети за цим рецептом виходять неймовірно соковитими та ніжними

Котлети – це одна з найсмачніших та найпопулярніших домашніх страв. Якщо ви любите експерименти на кухні, радимо спробувати рецепт курячих котлет з грибами та вершковим сиром. Вони виходять зовсім без зайвого жиру, при цьому неймовірно соковиті, ніжні та ароматні.

Як їх приготувати, показала фудблогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі. Найкраще такі котлети смакують із класичним картопляним пюре, але вони ідеально поєднуються і з відвареними макаронами, рисом, гречкою чи свіжим овочевим салатом.

Інгредієнти:

  • фарш з курячої грудки — 1,4 кг
  • сіль — 1,5-2 ч.л
  • перець чорний — 0,5 ч. л
  • олія — 1 ст. л
  • масло вершкове — 1 ст. л
  • цибуля — 1 шт.
  • часник — 2 зубчики
  • гриби — 300-400 г
  • вершки або вершковий сир — 100 г
  • панірувальні сухарі

Етапи приготування

  1. Фарш посолити, поперчити, перемішати та відставити.
  2. Обсмажити цибулю і часник на олії та вершковому маслі.
  3. Додати нарізані гриби (гливи/печериці) і протушкувати 5 хвилин.
  4. Додати вершковий сир або вершки, прогріти 2 хвилини. Начинка готова.
  5. Розділити фарш і начинку на порції (приблизно на 6 шт.).
  6. На плівці розрівняти фарш, покласти начинку і загорнути, формуючи котлету.
  7. Обваляти котлети у панірувальних сухарях.
  8. Викласти котлети на деко і запікати у розігрітій до 180°C духовці протягом 25 хвилин.
