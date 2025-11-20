Курячі котлети з начинкою: рецепт ідеальної страви до пюре чи гречки
-
-
Читать на русском
Котлети за цим рецептом виходять неймовірно соковитими та ніжними
Котлети – це одна з найсмачніших та найпопулярніших домашніх страв. Якщо ви любите експерименти на кухні, радимо спробувати рецепт курячих котлет з грибами та вершковим сиром. Вони виходять зовсім без зайвого жиру, при цьому неймовірно соковиті, ніжні та ароматні.
Як їх приготувати, показала фудблогерка Катерина Тарасенко на своєму YouTube-каналі. Найкраще такі котлети смакують із класичним картопляним пюре, але вони ідеально поєднуються і з відвареними макаронами, рисом, гречкою чи свіжим овочевим салатом.
Інгредієнти:
- фарш з курячої грудки — 1,4 кг
- сіль — 1,5-2 ч.л
- перець чорний — 0,5 ч. л
- олія — 1 ст. л
- масло вершкове — 1 ст. л
- цибуля — 1 шт.
- часник — 2 зубчики
- гриби — 300-400 г
- вершки або вершковий сир — 100 г
- панірувальні сухарі
Етапи приготування
- Фарш посолити, поперчити, перемішати та відставити.
- Обсмажити цибулю і часник на олії та вершковому маслі.
- Додати нарізані гриби (гливи/печериці) і протушкувати 5 хвилин.
- Додати вершковий сир або вершки, прогріти 2 хвилини. Начинка готова.
- Розділити фарш і начинку на порції (приблизно на 6 шт.).
- На плівці розрівняти фарш, покласти начинку і загорнути, формуючи котлету.
- Обваляти котлети у панірувальних сухарях.
- Викласти котлети на деко і запікати у розігрітій до 180°C духовці протягом 25 хвилин.