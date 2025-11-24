Часник та цедра не застрягнуть у тертці: лайфхак із пергаментом заощадить купу часу

Дізнайтеся, як за допомогою пергаменту можна натирати продукти, не забиваючи тертку

Приготування деяких страв неможливе без використання дрібної тертки. На ній натирається часник, імбир, пармезан, шоколад або знімається цедра з лимонів та апельсинів. Зазвичай після роботи майже половина продуктів залишається всередині зубців тертки. Під струменем води залишки продуктів повністю не вимиваються і доводиться вичищати інструмент зубочисткою або іншими підручними засобами.

TikTok-блогер evs_family_hack показав лайфхак, який допомагає розв'язати проблему. Завдяки використанню пергаменту при натиранні цедра, часник та інші продукти потрапляють за призначенням та не залишаються на тертці.

Як натерти продукти на дрібній тертці, щоб вона залишилася чистою

Наступного разу, коли потрібно буде натерти продукти, обгорніть робочу поверхню тертки листом пергаментного паперу. Злегка притисніть його пальцями, щоб папір щільно приліг між зубцями. Для зручності краї паперу можна закріпити канцелярськими гумками.

Далі просто натріть лимон, апельсин, часник — що завгодно — прямо через цей лист. Уся цедра і м'якоть залишаються на пергаменті, а зубці тертки залишаються практично чистими.

Щойно закінчите, зніміть папір і перекладіть продукти, що залишилися на ньому, у миску.

Завдяки цьому нехитрому способу тертка залишається практично чистою і на її миття підуть лічені секунди. Лайфхак працює і з сиром, і з шоколадом, і навіть із замороженим вершковим маслом.

Також дізнайтеся, як смажити котлети, щоб вони не прилипали до сковороди й не пригоріли. У цьому випадку також знадобиться пергамент.