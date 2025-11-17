Як зробити ідеальну майонезну сітку на "Шубі" та "Мімозі": геніальний лайфхак

За допомогою підручних засобів упаковка майонезу перетвориться на зручний дозатор

У рецептах класичних листкових салатів на кшталт "Мімози" чи "Шуби" часто рекомендується наносити між шарами тонку майонезну сіточку. На практиці зробити це буває нелегко, оскільки стандартний носик м'якої упаковки майонезу занадто широкий, через що продукт видавлюється товстими смугами, а сітка виходить неакуратною.

Фудблогер з ніком bude_smachno_razom в Instagram поділилася простим та ефективним способом розв'язати цю проблему за допомогою підручних засобів. Для нанесення акуратної майонезної сіточки знадобиться харчова плівка, гумка та зубочистка.

Як зробити ідеальну майонезну сіточку на салаті

Візьміть пачку майонезу в м’якій упаковці із пластиковим носиком. Відріжте квадрат харчової плівки розміром приблизно 10х10 см. Щільно оберніть носик-дозатор плівкою і зафіксуйте її трохи нижче за носик звичайною канцелярською резинкою.

Щоб нанести тонку сітку з майонезу, скористайтесь харчовою плівкою

4. Зубочисткою проколіть у плівці 3–5 невеликих отворів.

Лайфхак для ідеальної майонезної сіточки

Після цих маніпуляцій майонез видавлюється тонкими рівними нитками, і сіточка майонезу виходить тонкою й акуратною.

