Чеснок и цедра не застрянут в терке: лайфхак с пергаментом сэкономит кучу времени

Узнайте, как с помощью пергамента можно натирать продукты, не забивая терку

Приготовление некоторых блюд невозможно без использования мелкой терки. На ней натирается чеснок, имбирь, пармезан, шоколад или снимается цедра с лимонов и апельсинов. Обычно после работы почти половина продуктов остается внутри зубьев терки. Под струей воды остатки продуктов полностью не вымываются и приходится вычищать инструмент зубочисткой или другими подручными средствами.

TikTok-блогер evs_family_hack показал лайфхак, который помогает решить проблему. Благодаря использованию пергамента при натирании цедра, чеснок и другие продукты попадают по назначению и не остаются на терке.

Как натереть продукты на мелкой терке, чтобы она осталась чистой

В следующий раз, когда нужно будет натереть продукты, оберните рабочую поверхность терки листом пергаментной бумаги. Слегка прижмите ее пальцами, чтобы бумага плотно прилегла между зубьями. Для удобства края бумаги можно закрепить канцелярскими резинками.

Дальше просто натрите лимон, апельсин, чеснок — что угодно — прямо через этот лист. Вся цедра и мякоть остаются на пергаменте, а зубья терки остаются практически чистыми.

Как только закончите, снимите бумагу и переложите оставшиеся на ней продукты в миску.

Благодаря этому нехитрому способу терка остается практически чистой, а на ее мытье уйдут считанные секунды. Лайфхак работает и с сыром, и с шоколадом, и даже с замороженным сливочным маслом.

