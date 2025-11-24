Краще за магазинну: рецепт шоколадно-горіхової пасти за 10 хвилин (відео)
Домашня шоколадно-горіхова паста готується з чотирьох основних інгредієнтів
Шоколадно-горіхова паста — це ідеальний спосіб побалувати себе натуральним десертом без консервантів, ароматизаторів і зайвих домішок. Цей продукт можна знайти в магазині, але смак не зрівняти з домашнім варіантом, приготовленим зі свіжих горіхів і якісного шоколаду.
До того ж для приготування шоколадно-горіхової пасти не потрібно багато часу. За рецептом, яким поділилися на YouTube-каналі "Смачна здорова їжа", шоколадна намазка готується всього за 10 хвилин.
Інгредієнти
- горіхи волоські — 100 г
- мигдаль — 100 г
- шоколад темний — 100 г
- ванілін — дрібка
- молоко — 100 мл
- згущене молоко — 1 ст.л., або цукор
Етапи приготування
- Горіхи підсушити на пательні та подрібнити в блендері з дрібкою солі.
- Коли горіхи перетворяться на глянцеву масу, додати до них шоколад, дрібку ваніліну та збити блендером.
- За необхідності додайте цукор або згущене молоко. Якщо маса вийшла занадто густа, додайте до неї гаряче молоко та добре розмішайте.
- Перелити шоколадну пасту в банку.
Домашня шоколадно-горіхова паста найкраще смакує зі свіжим хлібом. Її можна додавати до млинців, оладків та сирників. За бажання її можна використовувати для приготування печива чи як прошарок в домашніх тортах. А ще шоколадно-горіхову пасту можна їсти разом із бананами, яблуками та полуницею.