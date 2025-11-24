Краще за магазинну: рецепт шоколадно-горіхової пасти за 10 хвилин (відео)

Домашня шоколадно-горіхова паста готується з чотирьох основних інгредієнтів

Шоколадно-горіхова паста — це ідеальний спосіб побалувати себе натуральним десертом без консервантів, ароматизаторів і зайвих домішок. Цей продукт можна знайти в магазині, але смак не зрівняти з домашнім варіантом, приготовленим зі свіжих горіхів і якісного шоколаду.

До того ж для приготування шоколадно-горіхової пасти не потрібно багато часу. За рецептом, яким поділилися на YouTube-каналі "Смачна здорова їжа", шоколадна намазка готується всього за 10 хвилин.

Інгредієнти

горіхи волоські — 100 г

мигдаль — 100 г

шоколад темний — 100 г

ванілін — дрібка

молоко — 100 мл

згущене молоко — 1 ст.л., або цукор

Етапи приготування

Горіхи підсушити на пательні та подрібнити в блендері з дрібкою солі. Коли горіхи перетворяться на глянцеву масу, додати до них шоколад, дрібку ваніліну та збити блендером. За необхідності додайте цукор або згущене молоко. Якщо маса вийшла занадто густа, додайте до неї гаряче молоко та добре розмішайте. Перелити шоколадну пасту в банку.

Домашня шоколадно-горіхова паста найкраще смакує зі свіжим хлібом. Її можна додавати до млинців, оладків та сирників. За бажання її можна використовувати для приготування печива чи як прошарок в домашніх тортах. А ще шоколадно-горіхову пасту можна їсти разом із бананами, яблуками та полуницею.