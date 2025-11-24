Укр

Лучше, чем магазинная: рецепт шоколадно-ореховой пасты за 10 минут (видео)

Наталья Граковская
Домашняя шоколадно-ореховая паста
Домашняя шоколадно-ореховая паста. Фото Сгенерировано ИИ "Телеграф"

Домашняя шоколадно-ореховая паста готовится из четырех основных ингредиентов

Шоколадно-ореховая паста — это идеальный способ побаловать себя натуральным десертом без консервантов, ароматизаторов и лишних примесей. Этот продукт можно найти в магазине, но вкус не сравнить с домашним вариантом, приготовленным из свежих орехов и качественного шоколада.

К тому же, для приготовления шоколадно-ореховой пасты не требуется много времени. По рецепту, которым поделились на YouTube-канале "Смачна здорова їжа", шоколадная намазка готовится всего за 10 минут.

Ингредиенты

  • орехи грецкие — 100 г
  • миндаль — 100 г
  • шоколад темный — 100 г
  • ванилин
  • молоко — 100 мл.
  • сгущенка — 1 ст.л., или сахар

Этапы приготовления

  1. Орехи подсушить на сковороде и измельчить в блендере с щепоткой соли.
  2. Когда орехи превратятся в глянцевую массу, добавить к ним шоколад, щепотку ванилина и взбить блендером.
  3. При необходимости добавьте сахар или сгущенку. Если масса получилась слишком густая, добавьте в нее горячее молоко и хорошо размешайте.
  4. Перелить шоколадную пасту в банку.

Домашняя шоколадно-ореховая паста лучше всего сочетается со свежим хлебом. Ее можно добавлять к блинам, оладьям и сырникам. При желании ее можно использовать для приготовления печенья или как прослойку в домашних тортах. А еще шоколадно-ореховую пасту можно есть вместе с бананами, яблоками и клубникой.

