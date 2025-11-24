Салат "Новорічний каприз": усі гості будуть у захваті від такого поєднання смаків
Цей салат буде вирізнятися з-поміж інших на святковому столі
Якщо традиційні новорічні салати вже не викликають захвату, саме час спробувати щось незвичайне і свіже. Наприклад, салат "Новорічний каприз". У ньому вдало поєднуються яловичина, ківі, яблука та яйця. Ця закуска не тільки приємно здивує смаком, але й приверне увагу яскравою, по-справжньому святковою подачею.
Як приготувати салат "Новорічний каприз", показала кулінарна блогерка Ольга Матвій. Вона радить готувати його напередодні свята, щоб закуска встигла настоятися.
Інгредієнти
- Ківі 4-5 шт.
- Яловичина 200 г
- Яблуко 1,5 шт.
- Морква 2 шт.
- яйця 2 шт.
- Сіль, перець на смак
- Часник 2 зубчики
- Майонез до смаку
Етапи приготування
- Ківі почистити. Частину нарізати тонкою соломкою. Решту нарізати тонкими півкільцями для прикраси.
- Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати тонкою соломкою.
- Яловичину відварити у підсоленій воді, остудити й нарізати тонкою соломкою.
- Моркву відварити у підсоленій воді, натерти на великій тертці.
- Відокремити білки від жовтків. Білки натерти на великій тертці, жовтки — на дрібній.
- Нарізану яловичину змішати з подрібненим часником, перцем та невеликою кількістю майонезу.
- Змастити дно форми майонезом, викласти м’ясо.
- Викласти яблука, промазати майонезом.
- Викласти терту моркву. Нанести зверху тонкий шар майонезу.
- Викласти ківі, нарізане соломкою.
- Викласти тертий білок. Цей шар майонезом не змащувати.
- Одну половину салату посипати тертими жовтками. Другу половину прикрасити тонкими півкільцями ківі, викладаючи їх внапуск.
- Накрити салат харчовою плівкою та прибрати в холодильник для просочення.