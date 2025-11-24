Рус

Салат "Новорічний каприз": усі гості будуть у захваті від такого поєднання смаків

Наталя Граковська
Святковий салат із яловичини та ківі
Святковий салат із яловичини та ківі. Фото Скріншот YouTube

Цей салат буде вирізнятися з-поміж інших на святковому столі

Якщо традиційні новорічні салати вже не викликають захвату, саме час спробувати щось незвичайне і свіже. Наприклад, салат "Новорічний каприз". У ньому вдало поєднуються яловичина, ківі, яблука та яйця. Ця закуска не тільки приємно здивує смаком, але й приверне увагу яскравою, по-справжньому святковою подачею.

Як приготувати салат "Новорічний каприз", показала кулінарна блогерка Ольга Матвій. Вона радить готувати його напередодні свята, щоб закуска встигла настоятися.

Інгредієнти

  • Ківі 4-5 шт.
  • Яловичина 200 г
  • Яблуко 1,5 шт.
  • Морква 2 шт.
  • яйця 2 шт.
  • Сіль, перець на смак
  • Часник 2 зубчики
  • Майонез до смаку

Етапи приготування

  1. Ківі почистити. Частину нарізати тонкою соломкою. Решту нарізати тонкими півкільцями для прикраси.
  2. Яблука очистити від шкірки та серцевини, нарізати тонкою соломкою.
  3. Яловичину відварити у підсоленій воді, остудити й нарізати тонкою соломкою.
  4. Моркву відварити у підсоленій воді, натерти на великій тертці.
  5. Відокремити білки від жовтків. Білки натерти на великій тертці, жовтки — на дрібній.
  6. Нарізану яловичину змішати з подрібненим часником, перцем та невеликою кількістю майонезу.
  7. Змастити дно форми майонезом, викласти м’ясо.
  8. Викласти яблука, промазати майонезом.
  9. Викласти терту моркву. Нанести зверху тонкий шар майонезу.
  10. Викласти ківі, нарізане соломкою.
  11. Викласти тертий білок. Цей шар майонезом не змащувати.
  12. Одну половину салату посипати тертими жовтками. Другу половину прикрасити тонкими півкільцями ківі, викладаючи їх внапуск.
  13. Накрити салат харчовою плівкою та прибрати в холодильник для просочення.
