Салат "Новорічний каприз": усі гості будуть у захваті від такого поєднання смаків

Цей салат буде вирізнятися з-поміж інших на святковому столі

Якщо традиційні новорічні салати вже не викликають захвату, саме час спробувати щось незвичайне і свіже. Наприклад, салат "Новорічний каприз". У ньому вдало поєднуються яловичина, ківі, яблука та яйця. Ця закуска не тільки приємно здивує смаком, але й приверне увагу яскравою, по-справжньому святковою подачею.

Як приготувати салат "Новорічний каприз", показала кулінарна блогерка Ольга Матвій. Вона радить готувати його напередодні свята, щоб закуска встигла настоятися.

Інгредієнти

Ківі 4-5 шт.

Яловичина 200 г

Яблуко 1,5 шт.

Морква 2 шт.

яйця 2 шт.

Сіль, перець на смак

Часник 2 зубчики

Майонез до смаку

Етапи приготування