Святковий салат "Зимовий ф'южн": гості точно попросять цей рецепт (відео)

"Зимовий ф’южн" можна готувати і на новорічні свята

Існує величезна кількість святкових салатів. Але серед класичних "Олів'є" та "Шуби" особливо вирізняються нові салати з цікавими смаковими поєднаннями. Один із таких салатів — "Зимовий ф'южн", який готується з копченої курки та ананасів.

Рецептом цього салату поділилася YouTube-блогер ВІКА – Прості рецепти. отується він дуже швидко і просто та точно сподобається тим, хто шукає нові й оригінальні закуски до святкового столу.

Інгредієнти

Куряче філе копчене (або стегенця) — 300 г

Печериці свіжі — 400 -500 г

Ананаси консервовані — 180 г (близько 6 кілець)

Сир плавлений — 2 шт.

Яйця курячі — 4 шт.

Майонез

Часник 2 зубчики

Олія — 3 ст. ложки (для обсмажування грибів)

Сіль — на смак

Перець чорний мелений — на смак

Свіжий огірок (для прикраси) – ½–1 шт.

Етапи приготування

Печериці нарізати пластинками та обсмажити на олії до золотистого кольору. Посолити, поперчити, остудити. Відварені яйця натерти на тертці. Куряче філе нарізати дрібними кубиками. Ананаси обсушити та нарізати невеликими шматочками. Плавлені сирки трохи підморозити й натерти на середній тертці. Свіжий огірок натерти на тертці по-корейськи. Викласти шарами:

1-й шар — смажені гриби + трохи майонезу

2-й шар — терті яйця

3-й шар — копчене куряче філе

4-й шар — ананаси

5-й шар — плавлені сирки (верхній шар)

Злегка притиснути ложкою, щоб шари з’єдналися і прибрати салат в холодильник мінімум на 1-2 години, щоб він просочився.

Готовий салат прикрасити свіжим огірком, нарізаним соломкою та за бажання посипати подрібненими волоськими горіхами.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату "Перший сніг". Ця страва також зможе стати альтернативою класичним салатам на святковому столі.