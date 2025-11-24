Салат "Новогодний каприз": все гости будут в восторге от такого сочетания вкусов

Этот салат будет выделяться среди других на праздничном столе

Если традиционные новогодние салаты уже не вызывают восторга, самое время попробовать что-то необычное и свежее. К примеру, салат "Новогодний каприз". В нем удачно сочетаются говядина, киви, яблоки и яйца. Эта закуска не только приятно удивит вкусом, но и привлечет внимание яркой, по-настоящему праздничной подачей.

Как приготовить салат "Новогодний каприз", показала кулинарный блогер Ольга Матвей. Она советует готовить его накануне праздника, чтобы закуска успела настояться.

Ингредиенты

Киви 4-5 шт.

Говядина отварная 200 г

Яблоко 1,5 шт.

Морковь отварная 2 шт.

Яйца 2 шт.

Соль, перец по вкусу

Чеснок 2 зубчика

Майонез по вкусу

Этапы приготовления