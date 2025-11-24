Салат "Новогодний каприз": все гости будут в восторге от такого сочетания вкусов
Этот салат будет выделяться среди других на праздничном столе
Если традиционные новогодние салаты уже не вызывают восторга, самое время попробовать что-то необычное и свежее. К примеру, салат "Новогодний каприз". В нем удачно сочетаются говядина, киви, яблоки и яйца. Эта закуска не только приятно удивит вкусом, но и привлечет внимание яркой, по-настоящему праздничной подачей.
Как приготовить салат "Новогодний каприз", показала кулинарный блогер Ольга Матвей. Она советует готовить его накануне праздника, чтобы закуска успела настояться.
Ингредиенты
- Киви 4-5 шт.
- Говядина отварная 200 г
- Яблоко 1,5 шт.
- Морковь отварная 2 шт.
- Яйца 2 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Чеснок 2 зубчика
- Майонез по вкусу
Этапы приготовления
- Киви почистит. Часть нарезать тонкой соломкой. Остальные нарезать тонкими полукольцами для украшения.
- Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкой соломкой.
- Говядину отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать тонкой соломкой.
- Морковь отварить в подсоленной воде, натереть на крупной терке.
- Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой.
- Нарезанную говядину смешать с измельченным чесноком, перцем и небольшим количеством майонеза.
- Смазать дно формы майонезом, выложить мясо.
- Выложить яблоки, промазать майонезом.
- Выложить тертую морковь. Нанести сверху тонкий слой майонеза.
- Выложить киви, нарезанное соломкой.
- Выложить тертый белок. (Майонезом не смазывать).
- Одну половину салата посыпать тертыми желтками. Вторую половину украсить тонкими полукольцами киви, укладывая их внахлест.
- Накрыть салат пищевой пленкой и убрать в холодильник для пропитки.