Салат "Новогодний каприз": все гости будут в восторге от такого сочетания вкусов

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Праздничный салат из говядины и киви
Праздничный салат из говядины и киви. Фото Скриншот YouTube

Этот салат будет выделяться среди других на праздничном столе

Если традиционные новогодние салаты уже не вызывают восторга, самое время попробовать что-то необычное и свежее. К примеру, салат "Новогодний каприз". В нем удачно сочетаются говядина, киви, яблоки и яйца. Эта закуска не только приятно удивит вкусом, но и привлечет внимание яркой, по-настоящему праздничной подачей.

Как приготовить салат "Новогодний каприз", показала кулинарный блогер Ольга Матвей. Она советует готовить его накануне праздника, чтобы закуска успела настояться.

Ингредиенты

  • Киви 4-5 шт.
  • Говядина отварная 200 г
  • Яблоко 1,5 шт.
  • Морковь отварная 2 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Чеснок 2 зубчика
  • Майонез по вкусу

Этапы приготовления

  1. Киви почистит. Часть нарезать тонкой соломкой. Остальные нарезать тонкими полукольцами для украшения.
  2. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкой соломкой.
  3. Говядину отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать тонкой соломкой.
  4. Морковь отварить в подсоленной воде, натереть на крупной терке.
  5. Отделить белки от желтков. Белки натереть на крупной терке, желтки — на мелкой.
  6. Нарезанную говядину смешать с измельченным чесноком, перцем и небольшим количеством майонеза.
  7. Смазать дно формы майонезом, выложить мясо.
  8. Выложить яблоки, промазать майонезом.
  9. Выложить тертую морковь. Нанести сверху тонкий слой майонеза.
  10. Выложить киви, нарезанное соломкой.
  11. Выложить тертый белок. (Майонезом не смазывать).
  12. Одну половину салата посыпать тертыми желтками. Вторую половину украсить тонкими полукольцами киви, укладывая их внахлест.
  13. Накрыть салат пищевой пленкой и убрать в холодильник для пропитки.
Теги:
#Рецепты #Салат #Закуска #Новогоднее меню