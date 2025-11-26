Рус

Ніжні кекси з хурми: мінімум інгредієнтів - максимум смаку (відео)

Марія Швець
Кекси з хурми
Кекси з хурми. Фото instagram.com

Хурма — солодкий та ароматний фрукт із ніжною м’якоттю, який часто використовують у десертах, смузі, випічці та навіть у солоних стравах.

Завдяки м’якій текстурі вона чудово поєднується з молочними продуктами, зокрема у популярній брускеті з хурмою та рикотою. Хурма надає стравам природної солодкості та яскравого осіннього смаку. Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант — ніжні кекси з хурми, що готуються дуже просто. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "halina.sakura".

Як приготувати кекси з хурми

Інгредієнти:

  • хурма — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • какао-порошок — 15 г;
  • розпушувач — 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. Порізати хурму та збити разом із яйцем до стану легкої піни.
  2. Додати какао та розпушувач, перемішати виделкою до однорідності.
  3. Викласти тісто у формочки по 50 г.
  4. Прикрасити за бажанням родзинками або горішками.
  5. Випікати при 180°С 25 хвилин.
  6. Залишити кекси у вимкненій духовці ще на кілька хвилин, не відкриваючи дверцята.

Кекси з хурми виходять м’якими, ароматними та природно солодкими завдяки самому фрукту. Вони чудово смакують теплими й залишають приємну легкість після випічки з мінімумом інгредієнтів. Це чудовий варіант швидкого осіннього десерту, який завжди вдається. Смачного та натхнення на нові кулінарні експерименти.

