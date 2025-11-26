Нежные кексы из хурмы: минимум ингредиентов - максимум вкуса (видео)

Хурма — сладкий и ароматный фрукт с нежной мякотью, часто используемый в десертах, полосе, выпечке и даже в соленых блюдах.

Благодаря мягкой текстуре она прекрасно сочетается с молочными продуктами, в частности, в популярном брускетте с хурмой и риккотой. Хурма придает блюдам природную сладость и яркий осенний вкус. Но сегодня мы предлагаем другой вариант — готовящиеся очень просто нежные кексы из хурмы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "halina.sakura".

Как приготовить кексы из хурмы

Ингредиенты:

хурма — 250 г;

яйцо – 1 шт.;

какао-порошок — 15 г;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

Способ приготовления:

Порезать хурму и взбить вместе с яйцом до легкой пены. Добавить какао и разрыхлитель, перемешать вилкой до однородности. Выложить тесто в формочки по 50 г. Украсить по желанию изюмом или орешками. Выпекать при 180 С 25 минут. Оставить кексы в выключенной духовке еще на несколько минут, не открывая дверцу.

Кексы из хурмы получаются мягкими, ароматными и природно сладкими благодаря самому фрукту. Они прекрасно смакуют теплыми и оставляют приятную воздушность после выпечки с минимумом ингредиентов. Это отличный вариант быстрого осеннего десерта, который всегда удается. Вкусное и вдохновение на новые кулинарные эксперименты.