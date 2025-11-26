Нежные кексы из хурмы: минимум ингредиентов - максимум вкуса (видео)
Хурма — сладкий и ароматный фрукт с нежной мякотью, часто используемый в десертах, полосе, выпечке и даже в соленых блюдах.
Благодаря мягкой текстуре она прекрасно сочетается с молочными продуктами, в частности, в популярном брускетте с хурмой и риккотой. Хурма придает блюдам природную сладость и яркий осенний вкус. Но сегодня мы предлагаем другой вариант — готовящиеся очень просто нежные кексы из хурмы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "halina.sakura".
Как приготовить кексы из хурмы
Ингредиенты:
- хурма — 250 г;
- яйцо – 1 шт.;
- какао-порошок — 15 г;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
Способ приготовления:
- Порезать хурму и взбить вместе с яйцом до легкой пены.
- Добавить какао и разрыхлитель, перемешать вилкой до однородности.
- Выложить тесто в формочки по 50 г.
- Украсить по желанию изюмом или орешками.
- Выпекать при 180 С 25 минут.
- Оставить кексы в выключенной духовке еще на несколько минут, не открывая дверцу.
Кексы из хурмы получаются мягкими, ароматными и природно сладкими благодаря самому фрукту. Они прекрасно смакуют теплыми и оставляют приятную воздушность после выпечки с минимумом ингредиентов. Это отличный вариант быстрого осеннего десерта, который всегда удается. Вкусное и вдохновение на новые кулинарные эксперименты.