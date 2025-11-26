Самый вкусный способ приготовить брокколи: в сливочном соусе ее будут есть даже дети (видео)

Попробуйте запечь брокколи с картофелем в сливочно-сырном соусе

Брокколи богата витаминами и антиоксидантами. Именно поэтому этот овощ следует почаще добавлять в свой рацион. Чтобы это полезное растение стало еще и очень вкусным и аппетитным, можно приготовить брокколи в сливочном соусе в духовке.

YouTube-блогерша Елена Вертепа показала свой вариант приготовления брокколи в сливочном соусе. По ее рецепту, к брокколи нужно добавить картофель, чтобы блюдо получилось более питательным. Но при желании картофель в этом рецепте можно и не использовать.

Ингредиенты

Брокколи 1 кочан

Картофель мелкий 6-8 шт.

Лук 1 шт.

Твердый творог 60-80 г

Сливочное масло 50 г

Сливки 200 мл

Соль по вкусу

Черный молотый перец по вкусу

Сушеный чеснок по вкусу

Этапы приготовления