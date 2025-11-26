Укр

Самый вкусный способ приготовить брокколи: в сливочном соусе ее будут есть даже дети (видео)

Наталья Граковская
Запеченная в сливочном соусе брокколи
Запеченная в сливочном соусе брокколи. Фото Freepik

Попробуйте запечь брокколи с картофелем в сливочно-сырном соусе

Брокколи богата витаминами и антиоксидантами. Именно поэтому этот овощ следует почаще добавлять в свой рацион. Чтобы это полезное растение стало еще и очень вкусным и аппетитным, можно приготовить брокколи в сливочном соусе в духовке.

YouTube-блогерша Елена Вертепа показала свой вариант приготовления брокколи в сливочном соусе. По ее рецепту, к брокколи нужно добавить картофель, чтобы блюдо получилось более питательным. Но при желании картофель в этом рецепте можно и не использовать.

Ингредиенты

  • Брокколи 1 кочан
  • Картофель мелкий 6-8 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Твердый творог 60-80 г
  • Сливочное масло 50 г
  • Сливки 200 мл
  • Соль по вкусу
  • Черный молотый перец по вкусу
  • Сушеный чеснок по вкусу

Этапы приготовления

  1. Брокколи опускаем в кипящую воду ровно на 1 минуту.
  2. Отвариваем картофель.
  3. Брокколи разбираем на соцветия.
  4. Нарезанный кубиками лук обжариваем на сливочном масле.
  5. К луку добавляем сливки, соль, перец и сушеный чеснок. Тщательно перемешиваем и доводим до кипения.
  6. К соусу добавляем натертый сыр, перемешиваем и выключаем огонь.
  7. Брокколи выкладываем в форму, добавляем картофель и заливаем сливочным соусом. Сверху посыпаем натертым сыром.
  8. Запекаем в духовке примерно 20 минут.
