Самый вкусный способ приготовить брокколи: в сливочном соусе ее будут есть даже дети (видео)
Попробуйте запечь брокколи с картофелем в сливочно-сырном соусе
Брокколи богата витаминами и антиоксидантами. Именно поэтому этот овощ следует почаще добавлять в свой рацион. Чтобы это полезное растение стало еще и очень вкусным и аппетитным, можно приготовить брокколи в сливочном соусе в духовке.
YouTube-блогерша Елена Вертепа показала свой вариант приготовления брокколи в сливочном соусе. По ее рецепту, к брокколи нужно добавить картофель, чтобы блюдо получилось более питательным. Но при желании картофель в этом рецепте можно и не использовать.
Ингредиенты
- Брокколи 1 кочан
- Картофель мелкий 6-8 шт.
- Лук 1 шт.
- Твердый творог 60-80 г
- Сливочное масло 50 г
- Сливки 200 мл
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
- Сушеный чеснок по вкусу
Этапы приготовления
- Брокколи опускаем в кипящую воду ровно на 1 минуту.
- Отвариваем картофель.
- Брокколи разбираем на соцветия.
- Нарезанный кубиками лук обжариваем на сливочном масле.
- К луку добавляем сливки, соль, перец и сушеный чеснок. Тщательно перемешиваем и доводим до кипения.
- К соусу добавляем натертый сыр, перемешиваем и выключаем огонь.
- Брокколи выкладываем в форму, добавляем картофель и заливаем сливочным соусом. Сверху посыпаем натертым сыром.
- Запекаем в духовке примерно 20 минут.