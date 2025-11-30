Новорічний хіт на столі: простий салат із куркою, кукурудзою та домашніми сухариками (відео)

Господині традиційно готують на Новий рік олів’є, оселедець під шубою, запечене м’ясо та різноманітні закуски.

Серед улюбленців святкового столу заслужено можна згадати й салат "Новорічний каприз" — простий, ситний і дуже смачний. Але сьогодні ми пропонуємо удосконалений варіант цієї страви — із домашніми сухариками та вдалим поєднанням інгредієнтів, які додадуть салату особливого святкового характеру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати салат із куркою, кукурудзою та домашніми сухариками

Інгредієнти:

куряче філе або шинка – 300 г;

огірки свіжі або мариновані – 2 великі;

яйця – 2 шт.;

кукурудза консервована – 200 г;

хліб для сухариків – 150 г;

олія – 2 ст. л.;

часник – 1 зубчик;

сіль – за смаком;

майонез або соус – 3–4 ст. л.;

Спосіб приготування: