Новорічний хіт на столі: простий салат із куркою, кукурудзою та домашніми сухариками (відео)

Марія Швець
Салат із куркою, кукурудзою та домашніми сухариками
Салат із куркою, кукурудзою та домашніми сухариками. Фото instagram.com

Господині традиційно готують на Новий рік олів’є, оселедець під шубою, запечене м’ясо та різноманітні закуски.

Серед улюбленців святкового столу заслужено можна згадати й салат "Новорічний каприз" — простий, ситний і дуже смачний. Але сьогодні ми пропонуємо удосконалений варіант цієї страви — із домашніми сухариками та вдалим поєднанням інгредієнтів, які додадуть салату особливого святкового характеру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати салат із куркою, кукурудзою та домашніми сухариками

Інгредієнти:

  • куряче філе або шинка – 300 г;
  • огірки свіжі або мариновані – 2 великі;
  • яйця – 2 шт.;
  • кукурудза консервована – 200 г;
  • хліб для сухариків – 150 г;
  • олія – 2 ст. л.;
  • часник – 1 зубчик;
  • сіль – за смаком;
  • майонез або соус – 3–4 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Відварити куряче філе до готовності, остудити та нарізати соломкою або кубиками.
  2. Нарізати огірки тонкою соломкою, яйця очистити та подрібнити, кукурудзу відцідити від рідини.
  3. Підготувати сухарики: нарізати хліб кубиками, змішати з олією, сіллю та подрібненим часником, запекти при 190 градусах 15–20 хвилин до хрумкої скоринки.
  4. З’єднати м’ясо, огірки, яйця та кукурудзу в глибокій мисці.
  5. Додати заправку й обережно перемішати.
  6. Перед подачею додати сухарики та ще раз швидко перемішати.
