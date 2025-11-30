Новогодний хит на столе: простой салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками (видео)
Читати українською
Хозяйки традиционно готовят на Новый год оливье, селедку под шубой, запеченное мясо и разнообразные закуски.
Среди любимцев праздничного стола заслуженно можно вспомнить и салат "Новогодний каприз" — простой, сытный и вкуснейший. Но сегодня мы предлагаем усовершенствованный вариант этого блюда с домашними сухариками и удачным сочетанием ингредиентов, которые придадут салату особого праздничного характера. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".
Как приготовить салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками
Ингредиенты:
- куриное филе или ветчина – 300 г;
- огурцы свежие или маринованные – 2 больших;
- яйца – 2 шт.;
- кукуруза консервированная – 200 г;
- хлеб для сухариков – 150 г;
- масло – 2 ст. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль – по вкусу;
- майонез или соус – 3–4 ст. л.;
Способ приготовления:
- Отварить куриное филе до готовности, остудить и порезать соломкой или кубиками.
- Нарезать огурцы тонкой соломкой, яйца очистить и измельчить, отцедить кукурузу от жидкости.
- Подготовить сухарики: нарезать хлеб кубиками, смешать с растительным маслом, солью и измельченным чесноком, запечь при 190 градусах 15–20 минут до хрустящей корочки.
- Соедините мясо, огурцы, яйца и кукурузу в глубокой миске.
- Добавить заправку и осторожно перемешать.
- Перед подачей добавить сухарики и быстро перемешать.