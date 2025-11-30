Новогодний хит на столе: простой салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками (видео)

Хозяйки традиционно готовят на Новый год оливье, селедку под шубой, запеченное мясо и разнообразные закуски.

Среди любимцев праздничного стола заслуженно можно вспомнить и салат "Новогодний каприз" — простой, сытный и вкуснейший. Но сегодня мы предлагаем усовершенствованный вариант этого блюда с домашними сухариками и удачным сочетанием ингредиентов, которые придадут салату особого праздничного характера. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками

Ингредиенты:

куриное филе или ветчина – 300 г;

огурцы свежие или маринованные – 2 больших;

яйца – 2 шт.;

кукуруза консервированная – 200 г;

хлеб для сухариков – 150 г;

масло – 2 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу;

майонез или соус – 3–4 ст. л.;

Способ приготовления: