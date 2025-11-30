Укр

Новогодний хит на столе: простой салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками (видео)

Мария Швец
Салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками
Салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками. Фото instagram.com

Хозяйки традиционно готовят на Новый год оливье, селедку под шубой, запеченное мясо и разнообразные закуски.

Среди любимцев праздничного стола заслуженно можно вспомнить и салат "Новогодний каприз" — простой, сытный и вкуснейший. Но сегодня мы предлагаем усовершенствованный вариант этого блюда с домашними сухариками и удачным сочетанием ингредиентов, которые придадут салату особого праздничного характера. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить салат с курицей, кукурузой и домашними сухариками

Ингредиенты:

  • куриное филе или ветчина – 300 г;
  • огурцы свежие или маринованные – 2 больших;
  • яйца – 2 шт.;
  • кукуруза консервированная – 200 г;
  • хлеб для сухариков – 150 г;
  • масло – 2 ст. л.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • соль – по вкусу;
  • майонез или соус – 3–4 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Отварить куриное филе до готовности, остудить и порезать соломкой или кубиками.
  2. Нарезать огурцы тонкой соломкой, яйца очистить и измельчить, отцедить кукурузу от жидкости.
  3. Подготовить сухарики: нарезать хлеб кубиками, смешать с растительным маслом, солью и измельченным чесноком, запечь при 190 градусах 15–20 минут до хрустящей корочки.
  4. Соедините мясо, огурцы, яйца и кукурузу в глубокой миске.
  5. Добавить заправку и осторожно перемешать.
  6. Перед подачей добавить сухарики и быстро перемешать.
