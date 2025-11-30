Тертий пиріг з яблучною начинкою та карамеллю: простий рецепт, що здивує смаком
-
-
Зі звичайних яблук можна приготувати неймовірно смачну начинку для пирога
Тертий пиріг з фруктовою начинкою — це рецепт, який багато хто знає з дитинства. Начинку кожен обирає собі до смаку. У цьому варіанті пирога як фруктовий шар використовуються яблука, лимонна цедра та карамель.
Рецептом тертого пирога з яблуками поділилася на своєму YouTube-каналі кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Вона додає лимон не тільки у начинку, а й у тісто. Але якщо ви не хочете явного лимонного смаку пирога, то можете не додавати лимон.
Інгредієнти
Тісто
- цедра 0,5 лимона + 1 ч.л. цукру
- сік лимона — 2 ст.л.
- борошно пшеничне — 600 г
- розпушувач — 10 г
- цукрова пудра — 200 г
- сіль — 1 ч.л.
- ванілін
- яйця — 2 шт.
- масло вершкове — 360 г
Начинка
- яблука — 1 кг
- лимон цедра — 1 шт.
- сік лимона — 0,5 шт.
- цукор — 200 г
- масло вершкове — 50-80 г
Етапи приготування
- Натерти цедру лимона (для тіста), додати цукор та сік лимона (або воду, якщо не хочете лимонного смаку в тісті).
- Змішати борошно, розпушувач, цукрову пудру, ванілін та сіль.
- Додати холодне вершкове масло.
- Перетерти суміш з маслом у крихту (руками, міксером або блендером).
- Додати до крихти лимонну суміш і два холодні яйця. Швидко замісити тісто до однорідності. Не вимішувати довго!
- Розділити тісто на дві рівні частини. Одну частину загорнути в плівку і покласти в холодильник (це буде нижній шар). Другу частину помістити в морозильну камеру (для натирання на верхній шар).
- Зробити карамель, додати вершкове масло.
- Натерти цедру лимона для начинки, розтерти її з цукром. Натерти яблука на тертці.
- Додати натерті яблука, лимонну цедру та сік половини лимона до карамелі.
- Смажити яблука на максимальному нагріві, постійно помішуючи, доки карамель розтопиться і зникне зайва волога з яблук.
- Тісто з холодильника розкачати на пергаменті до потрібного розміру та перенести на деко.
- Рівномірно розподілити охолоджену начинку по всій поверхні нижнього шару тіста.
- Заморожене тісто натерти на тертці і рівномірно розподілити поверх начинки.
- Випікати пиріг при температурі 180°C протягом 40 хвилин.
Охолодити готовий пиріг перед подачею.