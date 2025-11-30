Тертий пиріг з яблучною начинкою та карамеллю: простий рецепт, що здивує смаком

Зі звичайних яблук можна приготувати неймовірно смачну начинку для пирога

Тертий пиріг з фруктовою начинкою — це рецепт, який багато хто знає з дитинства. Начинку кожен обирає собі до смаку. У цьому варіанті пирога як фруктовий шар використовуються яблука, лимонна цедра та карамель.

Рецептом тертого пирога з яблуками поділилася на своєму YouTube-каналі кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Вона додає лимон не тільки у начинку, а й у тісто. Але якщо ви не хочете явного лимонного смаку пирога, то можете не додавати лимон.

Інгредієнти

Тісто

цедра 0,5 лимона + 1 ч.л. цукру

сік лимона — 2 ст.л.

борошно пшеничне — 600 г

розпушувач — 10 г

цукрова пудра — 200 г

сіль — 1 ч.л.

ванілін

яйця — 2 шт.

масло вершкове — 360 г

Начинка

яблука — 1 кг

лимон цедра — 1 шт.

сік лимона — 0,5 шт.

цукор — 200 г

масло вершкове — 50-80 г

Етапи приготування

Натерти цедру лимона (для тіста), додати цукор та сік лимона (або воду, якщо не хочете лимонного смаку в тісті). Змішати борошно, розпушувач, цукрову пудру, ванілін та сіль. Додати холодне вершкове масло. Перетерти суміш з маслом у крихту (руками, міксером або блендером). Додати до крихти лимонну суміш і два холодні яйця. Швидко замісити тісто до однорідності. Не вимішувати довго! Розділити тісто на дві рівні частини. Одну частину загорнути в плівку і покласти в холодильник (це буде нижній шар). Другу частину помістити в морозильну камеру (для натирання на верхній шар). Зробити карамель, додати вершкове масло. Натерти цедру лимона для начинки, розтерти її з цукром. Натерти яблука на тертці. Додати натерті яблука, лимонну цедру та сік половини лимона до карамелі. Смажити яблука на максимальному нагріві, постійно помішуючи, доки карамель розтопиться і зникне зайва волога з яблук. Тісто з холодильника розкачати на пергаменті до потрібного розміру та перенести на деко. Рівномірно розподілити охолоджену начинку по всій поверхні нижнього шару тіста. Заморожене тісто натерти на тертці і рівномірно розподілити поверх начинки. Випікати пиріг при температурі 180°C протягом 40 хвилин.

Охолодити готовий пиріг перед подачею.