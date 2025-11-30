Тертый пирог с яблочной начинкой и карамелью: простой рецепт, который удивит вкусом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из обычных яблок можно приготовить невероятно вкусную начинку для пирога
Тертый пирог с фруктовой начинкой – это рецепт, который многие знают с детства. Начинку каждый выбирает себе по вкусу. В этом варианте пирога в качестве фруктового слоя используются яблоки, лимонная цедра и карамель.
Рецептом тертого пирога с яблоками поделилась на своем YouTube-канале кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко. Она добавляет лимон не только в начинку, а и в тесто. Но если вы не хотите явного лимонного вкуса пирога, можете не добавлять лимон.
Ингредиенты
Тесто
- цедра 0,5 лимона + 1 ч.л. сахара
- сок лимона – 2 ст.л.
- мука пшеничная — 600 г
- разрыхлитель — 10 г
- сахарная пудра — 200 г
- соль – 1 ч.л.
- ванилин
- яйца – 2 шт.
- масло сливочное — 360 г
Начинка
- яблоки — 1 кг
- лимон цедра – 1 шт.
- сок лимона – 0,5 шт.
- сахар — 200 г
- масло сливочное — 50-80 г
Этапы приготовления
- Натереть цедру лимона (для теста), добавить сахар и сок лимона (или воду, если не хотите лимонного вкуса в тесте).
- Смешать муку, разрыхлитель, сахарную пудру, ванилин и соль.
- Добавить холодное сливочное масло.
- Перетереть смесь с маслом в крошку (руками, миксером или блендером).
- Добавить к крошке лимонную смесь и два холодных яйца. Быстро замесить тесто до однородности. Не вымешивать долго!
- Разделить тесто на две равные части. Одну часть завернуть в пленку и положить в холодильник (это будет нижний слой). Вторую часть поместить в морозильную камеру (для натирания на верхний слой).
- Сделать карамель, добавить сливочное масло.
- Натереть цедру лимона для начинки, растереть ее с сахаром. Натереть яблоки на терке.
- Добавить натертые яблоки, лимонную цедру и сок половины лимона к карамели.
- Жарить яблоки на максимальном нагреве, постоянно помешивая, пока карамель растопится и исчезнет лишняя влага из яблок.
- Тесто из холодильника раскатать на пергаменте до нужного размера и перенести на противень.
- Равномерно распределить охлажденную начинку по всей поверхности нижнего слоя теста.
- Замороженное тесто натереть на терке и равномерно распределить поверх начинки.
- Выпекать пирог при температуре 180°C в течение 40 минут.
Не забудьте охладить пирог перед подачей.