Тертый пирог с яблочной начинкой и карамелью: простой рецепт, который удивит вкусом

Наталья Граковская
Пирог с яблочной начинкой
Из обычных яблок можно приготовить невероятно вкусную начинку для пирога

Тертый пирог с фруктовой начинкой – это рецепт, который многие знают с детства. Начинку каждый выбирает себе по вкусу. В этом варианте пирога в качестве фруктового слоя используются яблоки, лимонная цедра и карамель.

Рецептом тертого пирога с яблоками поделилась на своем YouTube-канале кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко. Она добавляет лимон не только в начинку, а и в тесто. Но если вы не хотите явного лимонного вкуса пирога, можете не добавлять лимон.

Ингредиенты

Тесто

  • цедра 0,5 лимона + 1 ч.л. сахара
  • сок лимона – 2 ст.л.
  • мука пшеничная — 600 г
  • разрыхлитель — 10 г
  • сахарная пудра — 200 г
  • соль – 1 ч.л.
  • ванилин
  • яйца – 2 шт.
  • масло сливочное — 360 г

Начинка

  • яблоки — 1 кг
  • лимон цедра – 1 шт.
  • сок лимона – 0,5 шт.
  • сахар — 200 г
  • масло сливочное — 50-80 г

Этапы приготовления

  1. Натереть цедру лимона (для теста), добавить сахар и сок лимона (или воду, если не хотите лимонного вкуса в тесте).
  2. Смешать муку, разрыхлитель, сахарную пудру, ванилин и соль.
  3. Добавить холодное сливочное масло.
  4. Перетереть смесь с маслом в крошку (руками, миксером или блендером).
  5. Добавить к крошке лимонную смесь и два холодных яйца. Быстро замесить тесто до однородности. Не вымешивать долго!
  6. Разделить тесто на две равные части. Одну часть завернуть в пленку и положить в холодильник (это будет нижний слой). Вторую часть поместить в морозильную камеру (для натирания на верхний слой).
  7. Сделать карамель, добавить сливочное масло.
  8. Натереть цедру лимона для начинки, растереть ее с сахаром. Натереть яблоки на терке.
  9. Добавить натертые яблоки, лимонную цедру и сок половины лимона к карамели.
  10. Жарить яблоки на максимальном нагреве, постоянно помешивая, пока карамель растопится и исчезнет лишняя влага из яблок.
  11. Тесто из холодильника раскатать на пергаменте до нужного размера и перенести на противень.
  12. Равномерно распределить охлажденную начинку по всей поверхности нижнего слоя теста.
  13. Замороженное тесто натереть на терке и равномерно распределить поверх начинки.
  14. Выпекать пирог при температуре 180°C в течение 40 минут.

Не забудьте охладить пирог перед подачей.

