Тертый пирог с яблочной начинкой и карамелью: простой рецепт, который удивит вкусом

Из обычных яблок можно приготовить невероятно вкусную начинку для пирога

Тертый пирог с фруктовой начинкой – это рецепт, который многие знают с детства. Начинку каждый выбирает себе по вкусу. В этом варианте пирога в качестве фруктового слоя используются яблоки, лимонная цедра и карамель.

Рецептом тертого пирога с яблоками поделилась на своем YouTube-канале кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко. Она добавляет лимон не только в начинку, а и в тесто. Но если вы не хотите явного лимонного вкуса пирога, можете не добавлять лимон.

Ингредиенты

Тесто

цедра 0,5 лимона + 1 ч.л. сахара

сок лимона – 2 ст.л.

мука пшеничная — 600 г

разрыхлитель — 10 г

сахарная пудра — 200 г

соль – 1 ч.л.

ванилин

яйца – 2 шт.

масло сливочное — 360 г

Начинка

яблоки — 1 кг

лимон цедра – 1 шт.

сок лимона – 0,5 шт.

сахар — 200 г

масло сливочное — 50-80 г

Этапы приготовления

Натереть цедру лимона (для теста), добавить сахар и сок лимона (или воду, если не хотите лимонного вкуса в тесте). Смешать муку, разрыхлитель, сахарную пудру, ванилин и соль. Добавить холодное сливочное масло. Перетереть смесь с маслом в крошку (руками, миксером или блендером). Добавить к крошке лимонную смесь и два холодных яйца. Быстро замесить тесто до однородности. Не вымешивать долго! Разделить тесто на две равные части. Одну часть завернуть в пленку и положить в холодильник (это будет нижний слой). Вторую часть поместить в морозильную камеру (для натирания на верхний слой). Сделать карамель, добавить сливочное масло. Натереть цедру лимона для начинки, растереть ее с сахаром. Натереть яблоки на терке. Добавить натертые яблоки, лимонную цедру и сок половины лимона к карамели. Жарить яблоки на максимальном нагреве, постоянно помешивая, пока карамель растопится и исчезнет лишняя влага из яблок. Тесто из холодильника раскатать на пергаменте до нужного размера и перенести на противень. Равномерно распределить охлажденную начинку по всей поверхности нижнего слоя теста. Замороженное тесто натереть на терке и равномерно распределить поверх начинки. Выпекать пирог при температуре 180°C в течение 40 минут.

Не забудьте охладить пирог перед подачей.