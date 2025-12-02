Для ідеальної смаженої картоплі потрібен один інгредієнт: що додати у сковорідку

Додайте простий продукт, щоб отримати ідеальну скоринку без пригорання

Приготування смаженої картоплі здається не дуже складною справою. Береш картоплю, нарізаєш, кидаєш на сковорідку — і готово. Насправді ж часто виходить так, що картопля або розвалюється на шматки, або виходить недосмаженою всередині, або прилипає до дна. У кожного є свої секрети, як приготувати смажену картоплю з золотисто-хрусткою скоринкою і ніжною, м’якенькою серединкою.

Своїми трюками поділилася і кулінарна блогерка Діана Куліковська. Вона радить додавати до олії під час смаження пшеничне борошно. За її словами, завдяки цьому картопля ніколи не розвалюється, виходить ідеально хрумкою і не пригорає.

Як смажити картоплю зі скоринкою — лайфхак

По-перше, намагайтеся нарізати всю картоплю однаковими шматочками (товщиною приблизно 5–7 мм). Рівні шматочки приготуються одночасно, тому одна частина не розвалюється, поки інша ще сира.

Тоді розігрійте сковорідку, налийте олію так, щоб дно було повністю вкрите. Коли олія добре нагріється, всипте 1 столову ложку борошна (на стандартну велику сковорідку), швидко розмішайте його з олією до однорідності. Відразу викладіть нарізану картоплю, перемішайте, щоб кожен шматочок покрився тоненьким борошняним "нальотом".

Смажте на середньо-сильному вогні. Найголовніше — не чіпайте картоплю перші 5–7 хвилин, поки знизу не утвориться гарна золотиста скоринка. Потім переверніть один раз. Загалом перемішуйте не більше 4–5 разів за весь час смаження. Що частіше перемішувати картоплю, то вищий ризик, що вона розвалиться.

Також ніколи не накривайте сковорідку кришкою, якщо хочете отримати картоплю зі скоринкою.