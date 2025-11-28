М’яка капуста для голубців за 10 хвилин: український шеф-кухар показав лайфхак, який економить час

Капусту для голубців можна підготувати, не вмикаючи плиту

Приготування голубців зазвичай починається з довгого відварювання капустяного листя, щоб воно стало м’яким і зручним для загортання начинки. Багато господинь витрачають на це чимало часу, але є спосіб значно спростити процес.

Якщо використати мікрохвильовку, капуста стане м’якою набагато швидше, а ви заощадите і час, і сили. Цим методом поділився в Instagram український шеф-кухар Олександр Огороднік.

Як швидко підготувати капусту для голубців у мікрохвильовці

Спочатку акуратно зріжте ножем качан. Потім помістіть капустину в щільний пакет, добре його закрийте і поставте в мікрохвильову піч приблизно на 10 хвилин.

Після нагрівання листя стане м’яким і легко відходитиме один від одного. Така підготовка дозволяє обійтися без тривалого варіння та великої каструлі. Далі можна одразу переходити до формування голубців і тушкувати їх у соусі.

Яку капусту обирати для голубців

Для голубців краще обирати середній або великий качан. З нього буде зручніше знімати цілі листи.

Обирайте капусту з тонким, гнучким листям. Товсті та грубі листи гірше загортаються й довше пом’якшуються.

Капуста зі світло-зеленим листям — найкращий варіант для. Для зимових голубців підійде пізня, більш пухка капуста. Вона швидше "доходить" до м’якості під час теплової обробки.

