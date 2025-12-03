Новорічна розкіш у тарілці: салат із лососем і креветками (відео)

Салати займають особливе місце на новорічному столі, адже саме вони відкривають святкову трапезу.

Найчастіше господині готують класичні варіанти, зокрема салат із куркою, кукурудзою та домашніми сухариками. Проте хочеться здивувати гостей чимось більш вишуканим і водночас простим у приготуванні. Саме тому сьогодні ми пропонуємо ніжний шаруватий салат з лососем, креветками та сиром. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yavorskaa_cooking".

Як приготувати салат із лососем і креветками

Інгредієнти:

відварена картопля – 2 шт;

майонез – приблизно 1 ст. л.;

зелена цибуля – 1 пучок;

лосось слабосолений – 140 г;

креветки – 140 г;

огірок свіжий – 1 шт;

сир чеддер – 100 г;

Спосіб приготування: